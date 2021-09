Nella casa di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli: vasca idromassaggio in camera e cuscini da 1.400 euro Attraverso un video pubblicato sul profilo Instagram di Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis, ora opinionista del Grande Fratello Vip, svela alcuni dettagli particolari della casa dove vive col noto presentatore tv. Dalle lenzuola di Hermès alla grande vasca idromassaggio in camera da letto, scopriamo i dettagli dell’abitazione della coppia.

A cura di Clara Salzano

Dopo l'intervista esclusiva a Verissimo di Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis e ora opinionista del Grande Fratello Vip, abbiamo appreso molte cose sulla vita della coppia e sul loro passato. Tuttavia è sempre attraverso i social che si riesce a scorgere dettagli sulle storie dei personaggi che difficilmente vengono mostrate in televisione. E il caso delle case dei Vip che si mostrano al pubblico nella loro naturalezza e quotidianità attraverso post, story e molto altro ancora. Così, tramite un video pubblicato sul profilo Instagram di Sonia Bruganelli siamo entrati nella casa in cui vive col marito Paolo Bonolis, star della tv italiana. Dalle lenzuola di Hermès alla grande vasca idromassaggio in camera da letto, ecco alcuni dettagli dell'abitazione della coppia televisiva del momento.

Sonia Bruganelli partecipa come opinionista alla puntata del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini e il day after non deve essere facile, soprattutto dopo la chiusura sempre in tarda serata del programma e la sveglia mattutina per accompagnare i bambini a scuola. Ecco perché la moglie di Paolo Bonolis si mostra ancora a letto alle 12 am nel video pubblicato sul suo profilo Instagram e girato da Alessandro Boero, uno dei più cari amici della coppia. Il post di Sonia Bruganelli diventa l'occasione per scoprire alcuni dettagli della camera da letto della coppia.

La vasca idromassaggio della camera di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli

Nel video pubblicato da Sonia Bruganelli, l'opinionista del Grande Fratello Vip si riposa fino a tarda mattinata nel suo letto matrimoniale, dopo aver accompagnato i figli a scuola. non passa inosservata la grande vasca idromassaggio posta proprio di fronte al letto in cui probabilmente la coppia ama rilassarsi, semmai dopo le tante ore trascorse sui set televisivi. La grande vasca circolare è in marmo di carrara beige e rivestita all'interno con piccole piastrelle quadrate color rame simile ad un grande mosaico che si ripete lungo tutta la parete di appoggio della vasca.

La vasca idromassaggio della casa di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno una doccia vetrata al centro della camera da letto

La camera da Letto di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli è caratterizzata da dimensioni piuttosto ampie tanto da avere spazio, oltre che per un comodo letto matrimoniale, anche per una vasca idromassaggio e un divano a due posti che crea una zona salotto per il relax e il benessere della coppia. Dai post del profilo Instagram di Sonia Bruganelli è balzata subito all'occhio la presenza di un'enorme doccia trasparente proprio al centro della camera da letto che denota una certa disinvoltura della coppia nello stare assieme.

La doccia vetrata al centro della camera da letto di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli

Arredamento firmato per la casa di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli

Alla coppia Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli piace l'arredamento firmato. Si evince dalle lenzuola del loro letto matrimoniale e dai cuscini, entrambi di Hermès che hanno un costo da 720 euro a cuscino. È possibile anche notare alcuni oggetti preziosi in camera da letto come le candele sulla vasca idromassaggio, presumibilmente di Diptyque a partire da 200 euro l'uno.