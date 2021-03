in foto: Il principe Harry e Meghan Markle intervistati da Oprah Winfrey

Dopo l'intervista rilasciata dal principe Harry e Meghan Markle a Oprah Winfrey non si fa che parlare della vita dei Duchi di Sussex. Gli ex reali d'Inghilterra oggi vivono in una lussuosa residenza nell'esclusiva Montecito, a Santa Barbara, California, poco distante da Los Angeles. La villa, appartenuta a Mel Gibson, comprende 9 camere da letto e 16 bagni ed è costata 14.650.000 di dollari.

Dopo aver lasciato l'Inghilterra, il principe Harry e Meghan Markle si sono trasferiti in Canada ma è di recente la notizia del loro trasferimento in California. Gli ex reali hanno cercato a lungo qui una residenza in cui stabilirsi e ad agosto 2020 hanno acquistato una villa a Santa Barbara, nell'esclusiva Montecito, dove vivono molte celebrità che cercano di evitare le attenzioni spesso sgradite che potrebbero ricevere a Los Angeles. La nuova residenza è costata oltre 14 milioni di dollari, che, secondo i giornali inglesi sono stati pagati per intero con fondi personali della coppia senza alcun intervento delle casse Reali. L'immensa proprietà non lontana da LA si intravede appunto anche nella ormai nota e discussa intervista che Meghan ed Harry hanno rilasciato alla presentatrice Oprah Winfrey.

L’enorme villa di Meghan ed Harry a Montecito si sviluppa su un terreno di circa 5 mila metri quadri dove si trova una costruzione centrale che comprende 9 camere da letto, 16 bagni, una biblioteca, un ufficio, una palestra, una piscina, un campo da tennis, una spa con sauna, una stanza dei giochi, un cinema, una cantina per i vini e un garage per 5 auto. Nella proprietà c'è anche una dependance dove vive la mamma di Meghan, Doria Ragland, e un cottage per bambini proprio in cui Archi, il figlio della coppia, può giocare. "Questa è la prima casa che uno di loro abbia mai posseduto", ha detto una fonte al Post. La residenza sorge a Santa Barbara, che si trova a soli 90 minuti a nord di Los Angeles, e dove si trova anche la vasta tenuta di Oprah Winfrey con vista sull'oceano.