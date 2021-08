La tenda di lusso per visitare il Grand Canyon Nomad’s Pad è la prima esperienza glamping con piramide di vetro nel Grand Canyon. Ogni piramide, di vetro di circa 40 metri quadrati, offre un nuovo modo di vivere la natura con viste del deserto a 360° e privacy assoluta con la tecnologia Smart Glass. Il glamping di lusso sorge a poche ore di auto da Las Vegas, Phoenix o Flagstaff, ed è il luogo perfetto per visitare la più grande meraviglia naturale d’America.

A cura di Clara Salzano

Nomad's Pad è la prima esperienza glamping con piramide di vetro nel Grand Canyon. Ogni piramide, di vetro di circa 40 metri quadrati, offre un nuovo modo di vivere la natura con viste del deserto a 360° e privacy assoluta con la tecnologia Smart Glass. Il glamping di lusso sorge a poche ore di auto da Las Vegas, Phoenix o Flagstaff, ed è il luogo perfetto per visitare la più grande meraviglia naturale d'America.

Nomad's Pad è circondato da 20 acri di terreno non edificato nella cittadina rurale di Grand Canyon Junction, a soli 25 minuti di auto dal Grand Canyon. Il glamping consente di risvegliarsi con il sole al mattino e addormentarsi osservando le stelle dal letto. La struttura offre tutti i comfort moderni di un hotel e un'esperienza senza ostacoli al magico deserto dell'Arizona. Ci sono dieci piramidi presso il Nomad's Pad, simili a tende nel deserto ma realizzate in vetro e a temperatura controllata grazie a un accessorio autosufficiente di servizi all'aperto per permette di stare all'aria aperta senza problemi.

"Durante il tuo soggiorno, diventi parte del selvaggio West. Ascolta il cinguettio degli uccelli al mattino, i coyote che ululano di notte e il sibilo del vento che soffia. Annusa l'aroma fresco di Pinyon Trees e Juniper Berries, come un rinfrescante bicchiere di gin senza il morso, solo pura natura.", affermano Victor e Genny Pegeanu, fondatori di Nomad's Pad. Il glamping è ancora in fase di realizzazione ed è oggetto di una campagna di crowdfunding, "Al Nomad's Pad, puoi dormire con il cielo notturno come soffitto o fare un pisolino pomeridiano con lo sfondo delle viste del deserto senza sacrificare la privacy o il comfort". La privacy è un valore fondamentale nel glamping e, nonostante le piramidi siano trasparenti, i creatori garantiscono che ci sono poche unità distanziate tra loro, in modo da ottenere una vista senza ostacoli della bellezza naturale circostante. Inoltre ogni piramide è progettata con la tecnologia Smart Glass che rende opache le pareti di vetro trasparente con il semplice tocco di un pulsante. "Un soggiorno al Nomad's Pad Grand Canyon è un'esperienza 100% off-grid con tutto ciò che è alimentato dall'energia solare. Le piramidi sono costruite con i principi della casa passiva per la massima efficienza e una minore impronta di carbonio".