Questo è lo yacht più grande che vedremo quest’estate nel Mar Mediterraneo Se pensavi che lo yacht delle vacanze italiane di Jennifer Lopez e Ben Affleck fosse il meglio del lusso possibile, non sai che esiste un altro gigayacht più grande che solcherà il Mar Mediterraneo quest’estate. Si chiama Nord e con i suoi 141,6 metri è un palazzo galleggiante con a bordo piscina, spa, beach club, cinema e due piazzole di atterraggio per elicotteri per un viaggio all’insegna dell’esclusività.

A cura di Clara Salzano

Tutti gli occhi sono puntati sul Mar Mediterraneo. C'è chi non vede l'ora di vivere le proprie vacanze, chi sogna il refrigerio, chi guarda al turismo che torna in azione e chi insegue i Vip in vacanza lungo le coste dell'Italia a bordo di alcuni dei superyacht di lusso più esclusivi al mondo. E se pensavi che lo yacht delle vacanze italiane di Jennifer Lopez e Ben Affleck fosse il meglio del lusso possibile, non hai ancora visto il gigayacht più grande che solcherà il Mar Mediterraneo. Si chiama Nord e con i suoi 141,6 metri, è stato progettato con un'unica idea: "suscitare forti emozioni in ogni osservatore, non solo attraverso le sue dimensioni, ma con il design stesso".

In questi giorni impazza sui tabloid di tutto il mondo il ritorno d'amore di Jennifer Lopez e Ben Affleck che hanno scelto l'Italia come meta romantica in cui trascorrere le proprie vacanze e a bordo di uno yacht da 84 metri stanno girando le località più gettonate e lussuose del paese, da Capri a Portofino. Da due star di Hollywood ci si sarebbe aspettati qualcosa di estremamente lussuoso e sfarzoso ma stupirà sapere che lo yacht più grande ed esclusivo avvistato quest'estate nel Mediterraneo non è quello della coppia Lopez-Affleck bensì di un magnate russo. Lo yacht Nord, di 141,6 metri, ha un design a prua mai visto prima su uno yacht. Progettato dallo studio di design italiano Nuvolari-Lenard, il mega yacht di lusso è stato varato nel 2021 dal cantiere navale tedesco Lürssen che ha implementato un sistema di post-trattamento dei gas di scarico, che consiste nella combinazione di un silenziatore con una riduzione catalitica selettiva nello stesso involucro, che può raggiungere un tasso di pulizia fino al 97 % di azoto e un'ulteriore riduzione del rumore acustico. Uno yacht stratosferica ma anche sostenibile dunque.

Lürssen, cantiere navale a conduzione familiare dal 1875, si è guadagnata la sua reputazione in tutto il mondo per i suoi super yacht di alta classe su misura. La combinazione di innovazione costante, l'alta qualità del lavoro, la forza lavoro dedicata, la discrezione e soprattutto la stretta interazione con il cliente sono le caratteristiche principali del cantiere navale tedesco. Ed è proprio grazie a questa enorme esperienza e personalizzazione che Lürssen è in grado di realizzare che i suoi yacht sono veri pezzi unici sbalorditivi. Con uno scafo in acciaio e dimensioni da record, lo yacht Nord offre a bordo alcuni dei servizi più esclusivi come due piazzole di atterraggio per elicotteri (una è a prua dello yacht mentre l'altra si trova sul ponte superiore), una piscina, una palestra, ascensori, cinema, garage per tender, un beach club, una spa, un salone di bellezza e tutto ciò che si potrebbe desiderare in una vacanza esclusiva lungo le coste del Mar mediterraneo.