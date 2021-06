Il rifugio Oberholz a Obereggen, nelle Dolomiti italiane, è un capolavoro di architettura alpina. Peter Pichler Architecture, in collaborazione con l'Arch. Pavol Mikolajcak, ha progettato questo incredibile struttura svettante a 2.000 metri da cui godere di una vista mozzafiato sulle vette dell'Alto Adige e un collegamento diretto alla pista da sci.

La struttura a sbalzo del rifugio Oberholz si sviluppa dalla collina come un albero caduto con tre rami principali che creano una simbiosi con il paesaggio. Ognuno di essi è rivolto verso le tre montagne circostanti più importanti. All'estremità dei rami una grande facciata vetrata inquadra le montagne circostanti dall'interno della capanna. La forma del tetto inclinato dei vetri si ispira alle tipiche baite della zona, mentre il tetto ramificato e la complessa struttura interna esprimono una nuova e contemporanea interpretazione del classico rifugio di montagna.

"In un ludico interloquire con la natura circostante, il progetto si apre a catturare, con tre ampie vetrate, altrettanti massicci montani. I volumi aggettanti delle 3 verande, formalmente ispirate al tipico tetto a due falde, proseguono all’interno con ramificazioni curvilinee che, fondendosi in una struttura tanto complessa quanto compatta, vanno a formare le cosiddette “pockets”, piccole nicchie ritagliate nello spazio del ristorante, angoli dall’atmosfera ancor più intima e raccolta. L’esterno suggerisce invece l’immagine di un albero coricato eppure in crescita, con ramificazioni che dal versante si spingono sempre più in fuori.", spiegano gli architetti, "L’intera struttura è costituita da travature lignee, lasciate a vista negli spazi interni con l’intento di donare alla geometria curvilinea un impatto spaziale ancor più deciso. Gli spazi intermedi, variabili in dimensioni e distanza, sono rivestiti in pannelli di legno. L’intera facciata esterna é in larice, mentre la struttura portante e il rivestimento interno sono realizzati in legno di abete rosso".

Il rifugio comprende un ristorante/lounge principale al piano terra. Il bar si trova accanto all'ingresso ed è direttamente collegato al ristorante. Al piano terra si trovano anche la cucina e lo spazio per la conservazione / consegna degli alimenti. I servizi igienici principali, la sala del personale e le strutture tecniche si trovano al piano -1. Lo spazio esterno è definito da una grande terrazza orientata a sud-ovest. L'interno è definito da una struttura in legno complessa, curvilinea e a vista che sfuma gradualmente nelle pareti e crea le cosiddette “tasche” per l'intimità. Potrebbe anche essere visto come una nuova interpretazione open space della classica “Stube”, ben nota nelle strutture tipiche della zona.