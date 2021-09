Off-White c/o Virgil Abloh presenta una collezione per la casa in edizione limitata con Ginori 1735 L’eccellenza della moda Off-White c/o Virgil Abloh incontra l’eccellenza italiana nella porcellana pura e nel design di altissima qualità Ginori 1735 per una collezione unica per la casa in edizione limitata. Gli elementi iconici di Off-WhiteTM incontrano le raffinate creazioni Ginori 1735 per dare vita ad un intero set di stoviglie nei contrasti del bianco e il nero, che verrà presentato nello store Off-WhiteTM di Milano in occasione del Salone del Mobile 2021.

A cura di Clara Salzano

L'eccellenza della moda Off-White c/o Virgil Abloh incontra l'eccellenza italiana nella porcellana pura e nel design di altissima qualità Ginori 1735 per una collezione unica per la casa in edizione limitata. Gli elementi iconici di Off-WhiteTM reinterpretano in chiave avanguardista le raffinate creazioni Ginori 1735 della collezione Antico Doccia di Ginori 1735, utilizzata dalla metà del 1700 e contraddistinta dalle seducenti curve del profilo che ricorda l'argenteria fiorentina tardo barocca, per un intero set di stoviglie nei contrasti del bianco e il nero. La nuova collezione verrà presentata nello store Off-WhiteTM di Milano in occasione del Salone del Mobile 2021 con un'installazione immersiva.

Il lancio collezione Off-White c/o Virgil AblohTM e Ginori 1735 è il primo appuntamento di una lunga partnership prevista per il 2022: "Questa collezione è pensata per la sala da pranzo moderna, che sia in una casa formale, in una dimora storica o semplicemente in un piccolo appartamento", ha affermato Virgil Abloh, direttore creativo e fondatore di Off-WhiteTM. "L'incontro tra la modernità di un logo e dell'arte dei graffiti unito all’inconfondibile heritage Ginori 1735 è la dimostrazione che il buon design può vivere per sempre.". La collezione sarà presentata all’interno dello store Off-WhiteTM di Milano in via Bigli 2, dal 4 settembre 2021, durante il Salone del Mobile attraverso un’installazione immersiva: il piano terra del negozio verrà trasformato in un ambiente Off-WhiteTM Home, in cui i diversi elementi della collezione saranno parte integrante di un vero e proprio appartamento vissuto e ispirato alla vita reale.

Ginori 1735 è da quasi tre secoli punto di riferimento globale nel settore del lusso e del lifestyle per la casa e legato a grandi figure della moda, dell'arte, del design, dell'architettura, del cinema e dell'arredamento. Con questa collaborazione i due brand svelano una sorprendente combinazione di tradizione e innovazione moderna realizzando una collezione che combina elementi di design di alta gamma con i concetti della cultura giovanile nel contesto contemporaneo interpretati da Off-WhiteTM.