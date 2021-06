È in dubbio che IKEA abbia realizzato una rivoluzione nel mondo del design senza eguali: un tempo si acquistavano mobili già finiti che necessitavano di essere trasportati nelle proprie case. Oggi si può usare la propria auto per portare a casa un armadio e puoi montarlo da solo senza bisogno di tecnici professionisti. Quello che IKEA ha fatto per il settore arredamento, il designer Ryan Schlotthauer vorrebbe realizzarlo nel settore automobilistico. È sua l'idea di creare una mini auto che si può assemblare da soli in poco tempo, proprio come un mobile IKEA. Si chiama Höga ed è una city car elettrica fai da te che viene venduta in un kit da 374 pezzi.

Höga in svedese significa "alto" e intraprende una vera rivoluzione per il settore automobilistico: "I veicoli continuano ad aumentare di prezzo e complessità, lasciando coloro con redditi minimi o know-how tecnologico a lottare con questi robot di guida. Utilizzando la produzione, l'imballaggio e la base di consumatori IKEA abbinati alla rete di mobilità avanzata di Renault. Höga è progettato per coloro che hanno bisogno di ottenere semplicemente un mezzo di trasporto da A – B o anche Z con la connessione di Mobilize.", spiega il designer Ryan Schlotthauer, "Progettato per distinguersi, non ti perderai mai un altro Höga nella giungla di cemento, specialmente quando parcheggi in coppia".

La mini auto che si monta come un mobile IKEA comprende 374 pezzi. Lunga 2,3 metri per 180 centimetri in verticale, Höga è pensata per gli spostamenti in città e può ospitare anche una bicicletta e un bagaglio a bordo. Il progetto di Ryan Schlotthauer è attento all'ambiente tanto che il primo prototipo della mini auto è stato presentato in una scatola riutilizzabile. Il kit di assemblaggio viene fornito anche con le istruzioni per l'auto elettrica e il costo del prodotto potrebbe aggirarsi intorno ai 5.300 euro. Non esistono ancora dettagli certi sulla commercializzazione del prodotto ma speriamo possa trovare presto futuro.