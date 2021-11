Paola Turani pronta per Natale: addobba casa in montagna con maxi albero e centinaia di luci in terrazzo Per Paola Turani il Natale 2021 sarà davvero speciale, visto che per la prima volta al suo fianco avrà il figlio Enea. È proprio per rendere l’atmosfera ancora più magica che ha addobbato la villa in montagna a fine novembre: tra un maxi albero e le centinaia di lucine che decorano il terrazzo, sembra di essere in un mondo fatato.

A cura di Valeria Paglionico

Il Natale si avvicina e le star si stanno preparando per rendere le festività davvero speciali. Complice il fatto che lo scorso anno a causa della pandemia tutti sono dovuti rimanere "a distanza", in questo 2021 c'è il desiderio di fare le cose in grande. Le celebrities lo sanno bene ed è per questo che hanno cominciato ad addobbare casa prima ancora del tradizionale 8 dicembre. Dopo Stefano De Martino e Diletta Leotta, anche Paola Turani si è aggiunta alla lista, mostrando sui social le meravigliose decorazioni scelte per la sua enorme casa in montagna: sono così belle che, nel momento in cui si varca la porta di ingresso, si ha l'impressione di entrare in un mondo fatato.

Paola Turani, le illuminazioni da sogno della villa in montagna

Per Paola Turani il Natale 2021 sarà davvero speciale: per la prima volta lo passerà al fianco del figlio Enea e non potrebbe essere più felice. Con il marito Riccardo Serpellini si è già trasferita nella sua casa di montagna a Ponte di Legno, in provincia di Brescia, e ha pensato bene di addobbare tutto con le decorazioni natalizie fin dalla fine di novembre. Al motto di "Aspettando il Natale. Anche quest’anno abbiamo addobbato la casa in montagna e, che dire, con la neve è ancora tutto più magico", si è servita dei social per mostrare l'incredibile location in cui passerà le prossime settimane.

Il terrazzo della casa in montagna di Paola Turani

Gli esterni in legno della villa, già di loro molto suggestivi perché sorgono tra le nevi della Val Camonica, sono stati decorati con un'infinità di lucine a led. La staccionata, le ringhiere dei balconi, il tetto, le piante esterne: ogni singolo dettaglio è stato arricchito dai pisellini scintillanti. Soldatini dello Schiaccianoci all'ingresso, maxi ghirlande alle finestre, cuscini di pelo sulle sdraio: la casa è immersa in uno scenario fiabesco.

Gli interni della villa in montagna di Paola Turani

L'albero di Natale spettacolare di Paola Turani

Gli interni della villa non sono da meno, tanto che a primo impatto sembrano essere usciti da un film della Disney. La Turani ha piazzato un maxi albero al centro del salone, lo ha decorato con luci, palline colorate e festoni, piazzando già alcuni pacchi regalo ai suoi piedi.

L’albero di Natale di Paola Turani

Ghirlande illuminate sulla tv, le mini scarpine natalizie di Enea sulla parete attrezzata, soldatini dello Schiaccianoci sparsi per la camera, questi sono solo alcuni degli accessori scelti dalla Turani per rendere il Natale 2021 davvero magico. Insomma, l'influencer è prontissima per le sue prime feste da mamma e di certo, complice la location spettacolare e scintillante, ricorderà per sempre i dolcissimi momenti passati in famiglia.