Questo ombrellone tecnologico usa l’energia solare per rinfrescare la nuova spiaggia di Milano Può un ombrellone utilizzare l’energia del sole per rinfrescare? La risposta si chiama Parelio ed è un innovativo ombrellone realizzato da Carlo Ratti Associati e l’azienda italiana di gelati e dessert Sammontana che rende sostenibile il piacere dell’estate. Ispirato alle tecnologie aerospaziali, Parelio è stato usato per la prima volta al mondo nella nuova spiaggia della Biblioteca degli Alberi di Milano.

A cura di Clara Salzano

CRA-Carlo Ratti Associati e l'azienda italiana di gelati e dessert Sammontana hanno presentato per la prima volta al mondo presso BAM-Biblioteca degli Alberi Milano Park un ombrellone da spiaggia che utilizza l'energia del sole per rinfrescare. Parelio è un'innovativo prodotto per l'estate che si compone di moduli dotati di un array fotovoltaico dispiegabile, progettato con Italo Rota in collaborazione con l'inventore di fama mondiale Chuck Hoberman. Ispirato alle tecnologie aerospaziali per generare elettricità, Parelio si adatta a qualsiasi stabilimento balneare per rendere sostenibile il piacere dell'estate.

Sammontana, il marchio leader in Italia di gelati e semifreddi, ha invitato lo studio internazionale di design e innovazione CRA-Carlo Ratti Associati e l'architetto Italo Rota a sviluppare un ombrellone sostenibile per le località balneari di domani. Parelio, progettato in collaborazione con Chuck Hoberman e ispirato alle tecnologie aerospaziali, si apre come un'opera di origami "così come i sistemi solari sulle navicelle della NASA" e sfrutta l'energia solare per raffreddare. L'innovativo ombrellone è alto 2,5 metri e occupa un diametro di 3,2 metri. È composto da pannelli fotovoltaici pieghevoli che assorbono la luce solare dall'intero emisfero e la convertono in elettricità, per alimentare i dispositivi di raffreddamento e i nebulizzatori sottostanti. Parelio è dotato anche di un mini-frigorifero per mantenere freschi cibi e bevande anche durante le ore più calde della giornata.

“Il concetto di design di questo progetto parte dall'utilizzo del sole per produrre elettricità per raffreddare lo spazio sotto l'ombrellone e poi scalarlo per fornire energia a qualsiasi località balneare.", afferma Carlo Ratti, fondatore del CRA e professore al Massachusetts Institute of Technology che ha ideato il modo per usare il potere dell'abbondante sole estivo e rendere l'esperienza di vacanza più sostenibile. “Il progetto si basa sull'obiettivo di Sammontana di ridurre l'impatto ambientale potenzialmente applicabile alle spiagge italiane – che sono gli scenari iconici in cui viene servita Sammontana, che scandiscono i momenti più piacevoli e gioiosi dell'estate”, afferma Sibilla Bagnoli, Responsabile Comunicazione e Immagine di Sammontana Italia. Il primo prototipo di Parelio è esposto presso BAM-Biblioteca degli Alberi Milano Park, su iniziativa della Fondazione Riccardo Catella, dove crea un'area lounge a cui si può accedere gratuitamente. Il test milanese servirà ad analizzare l'efficacia del progetto e per valutare la possibile installazione dell'ombrellone sostenibile lungo tutta la costa italiana.