Il Centre Pompidou riaprirà nel 2027 in occasione del suo 50° anniversario. La decisione è stata presa dal Ministero della Cultura che ha approvato il piano di ristrutturazione dell'iconico edificio progettato da Renzo Piano e Richard Rogers nel 1977. Il Centre Pompidou di Parigi oggi è uno dei musei d'arte moderna e contemporanea più importanti al mondo e uno dei luoghi architettonici più originali e unici. La storica istituzione, che accoglie anche la Bibliothèque Publique d'Information (BPI), alla fine del 2023 e fino alla fine del 2026 per un importante restyling dell'edificio e l'inserimento di nuove proposte.

I lavori di ristrutturazione del Centre Pompidou di Parigi inizieranno alla fine del 2023 e saranno completati per il 2027, in occasione del 50° anniversario del famoso Museo Nazionale d'Arte Moderna, inaugurato nel 1977 nel cuore della capitale francese. I lavori di restyling saranno volti principalmente a rimuovere completamente l'amianto dall'edificio, rinnovare gli standard di sicurezza, tecnici ed energetici della struttura, adeguare gli spazi alle nuove normative in materia di obblighi di accessibilità per il pubblico con disabilità, di sicurezza e antincendio. "Questo lavoro è una garanzia per il futuro del Centre Pompidou. In concreto, spetta a noi conserva il nostro primo capolavoro – l'edificio – che dal 1977 non ha subito grandi ristrutturazioni. Queste opere sono essenziali perché rimanga questa icona globale di modernità e architettura contemporanea che attira milioni di visitatori ogni anno. Sono lieto di questa decisione che ci consentirà di celebrare il nostro 50° anniversario in grande stile e che colloca pienamente il Centro nel 21° secolo.", ha dichiarato Serge Lasvignes, presidente del Centre Pompidou.

Il restyling del Centre Pompidou durerà tre anni. I lavori saranno svolti a sito chiuso per cui, durante il periodo di chiusura, la Public Information Library (Bpi) continuerà a funzionare ma avrà una sede temporanea a Parigi in un altro luogo. "Il periodo di chiusura non significherà davvero fermare le nostre missioni, al contrario!", continua Lasvignes, che giunge al termine del suo mandato a metà del 2021, "saranno beni preziosi continuare a inventare il futuro del Centre Pompidou, creare i mezzi della sua influenza e della sua futuro successo, affinché il Centre Pompidou rimanga sempre questo progetto visionario, utopico e ineguagliabile nel mondo".