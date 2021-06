Portal è la nuova installazione apparsa nelle città di Vilnius, in Lituania, e Lublino, in Polonia, che permette alle persone di interagire a chilometri di distanza in tempo reale. Si tratta di una coppia di portali hi-tech, simile ad un moderno Stargate ma non trasporta persone bensì offre la possibilità di dare uno sguardo sulle città del progetto in tempo reale e di comunicare a chiunque si trovi davanti al dispositivo.

La pandemia globale di Covid 19 ha sicuramente messo a dura prova i rapporti e le connessioni umane. Mentre tutti i paesi si stanno preparando ad una lenta ripresa, si torna a viaggiare e spostarsi, in Lituania e Polonia sono apparsi due portali che mettono in contatto le persone a 300 chilometri di distanza in tempo reale. Non si tratta di portali per il teletrasporto ma si avvicinano perché rendono possibile creare ponti tra le persone: "Molte delle sfide potenzialmente mortali che l'umanità sta affrontando, come la polarizzazione e il cambiamento climatico, sono state causate dalla mancanza di comprensione degli altri e del mondo in generale.", Benediktas Gylys, presidente della Fondazione Benediktas Gylys e "iniziatore" dell'idea del portale.

I due portali in stile Stargate sperano di dare ai residenti di Vilnius, in Lituania, e Lublino, in Polonia, a 606 chilometri di distanza l'una dall'altra, l'accesso a nuove esperienze attraverso la tecnologia: "I portali assomigliano a grandi porte circolari. A differenza delle porte, però, hanno schermi di grandi dimensioni e telecamere, che consentono di trasmettere via internet tra le due città un feed in tempo reale di chi si trova davanti al portale.", spiega Gylys, A Vilnius, il portale si trova accanto alla stazione ferroviaria di Vilnius. A Lublino sorge nella piazza centrale della città. Costruito dagli ingegneri del centro LinkMenų fabrikas dell'Università tecnica di Vilnius Gediminas , il progetto ha richiesto cinque anni di lavoro e il risultato è una sorta di ponte interattivo che affronta anche un problema a cui tutti dovremmo pensare di più: il senso di connessione con gli altri in tutto il mondo.