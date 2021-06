"Ogni giugno celebriamo i contributi che la comunità LGBTQ+ ha dato al passato, al presente e al futuro della nostra nazione, ma dobbiamo impegnarci nuovamente a fare tutto ciò che è in nostro potere per proteggere la comunità da discriminazioni e danni e garantire pieni ed uguali diritti agli americani LGBTQ+ .", ha scritto Kamala Harris in un post su Instagram perché a giugno ricade il Pride Month che è un’occasione per celebrare in tutto il mondo l’orgoglio arcobaleno e sensibilizzare tutti sui diritti delle persone LGBT+. Così, dalla moda al design, sono numerose le aziende e i creativi di tutto il mondo che partecipano al Mese dell'orgoglio LGBT+ 2021 con capsule collection e prodotti dedicati che vogliono gridare "Sii tutto te stesso. Fatti vedere. Fatti vedere. Sii orgoglioso".

Il Pride Month viene celebrato ogni giugno, dal 1969, come tributo a chi fu coinvolto nei disordini di Stonewall Inn, un club gay nel Greenwich Village di New York, dove la polizia fece irruzione provocando una rivolta tra i clienti del bar, il personale e i residenti del quartiere all'esterno di Christopher Street. La manifestazione chiedeva l'istituzione di luoghi in cui le persone LGBT+ potessero essere libere di essere ciò che volevano, senza timore di essere arrestate. Da quella calda notte d'estate a New York, ogni anno, nel mese di giugno, e ad ogni gay pride in giro per il mondo, il desiderio manifestato da tutti è sempre quello di essere sé stessi. Sono numerose le aziende che fanno propri i valori di inclusività, diversità di identità e di opinione, fiducia nel cambiamento portati avanti dai movimenti LGBT+ e celebrati durante il Pride Month con collezioni dedicate uniche e magnifiche. Ecco la selezione dei migliori prodotti di design per il Pride Month 2021:

Eames Pride Hang-It-All

La storica azienda Herman Miller da tempo si impegna per l'uguaglianza LGBTQ: "Crediamo che un ambiente inclusivo significhi che tutti sono incoraggiati a portare tutto se stessi, indipendentemente da chi sono o da chi amano.", dichiara Andi Owen, Presidente e CEO, “Sappiamo per esperienza che la costruzione di una cultura aziendale inclusiva piena di persone e prospettive diverse ci ha reso un'azienda più forte. Ma soprattutto, creare un mondo equo è la cosa giusta da fare". In occasione del Pride Month 2021 Herman Miller ha lanciato la versione arcobaleno degli iconici Eames Hang-II, l'attaccapanni, progettato da Charles e Ray Eames, fatto di palline colorate che emergono dalla parete Gli Eames Pride Hang-It-All fanno una dichiarazione audace sull'uguaglianza LGBTQ+ nelle case di tutti e nei luoghi di lavoro.

Divanetto Ercol x 2LG

"L'orgoglio è importante ora come non lo è mai stato e volevamo mostrare il nostro orgoglio con questa rivisitazione del classico divanetto.", dichiarano Russell e Jordan, fondatori della fabbrica di Ercol nel Regno Unito che in occasione del Pride Month 2021 ha reinventato il loro classico divanetto Ercol, realizzato a mano in massello di frassino e quercia curvati a vapore, in versione arcobaleno. "L'uguaglianza è così vicina ai nostri cuori, quindi abbiamo preso l'idea di base dell'arcobaleno e gli abbiamo dato la nostra interpretazione contemporanea, pastelli e blu elettrico e giallo neon. Come se il divanetto fosse stato alla festa e fosse tornato coperto dei colori audaci dell'orgoglio stesso.Tutti i colori si fondono insieme dove si incontrano e abbiamo progettato trattamenti cromatici individuali con proporzioni e posizioni specifiche, in modo che ogni pezzo sia unico, mostrando l'abilità del maestro spruzzatore presso la fabbrica Ercol. Non ce ne saranno due uguali, ma ognuno presenterà tutti i 7 colori che compongono il nostro arcobaleno 2LG".

Absolut Rainbow 2021 Limited Edition

Absolut presenta la nuova limited edition Absolut Rainbow 2021 per celebrare i 40 anni del brand

a supporto della comunità LGBTQ+. Si tratta di una bottiglia in edizione limitata, color arcobaleno, che rende omaggio a Gilbert Baker, l’artista americano e attivista per i diritti LGBTQ+ noto per aver ideato nel 1978 la bandiera arcobaleno, diventata negli anni non soltanto un simbolo di inclusione, pace e amore, ma emblema di apertura e piena consapevolezza che il mondo è un’inestimabile ricchezza fatta di colori unici e infiniti. Dal 1981 Absolut supporta la comunità LGBTQ+ sostenendo fermamente che un mondo colorato, senza alcun tipo di barriere linguistiche, sessuali sia qualcosa per cui lottare.

Il design della nuova bottiglia limited edition Absolut Rainbow 2021 nasce in collaborazione con la Gilbert Baker Foundation ed è una rivisitazione dell’iconica bottiglia realizzata nel 2008 con Gilbert stesso. La bandiera è protagonista assoluta della bottiglia e viene interpretata in questa limited edition con colori metallici e vivaci. Sul retro della bottiglia compare la scritta "Sway It with Pride", che rende omaggio ad un artista rivoluzionario e alla sua eredità, che ancora oggi continua a vivere: “Inclusività, diversità di identità e di opinione, fiducia nel cambiamento sono valori cari ad Absolut che negli ultimi 40 anni ha sempre supportato la libertà d’espressione e il confronto costruttivo tra le persone”, afferma Elena Pedrazzi Brand Manager Pernod Ricard. “Il concetto del mixing people, da sempre presente nel DNA del brand, riconosce nella diversità degli individui un valore aggiunto e conferma ancora oggi l’impegno dell’azienda nell’affermare che a prescindere dal sesso, dalla religione e dal colore della pelle, siamo tutti liberi e uguali, ma con caratteristiche uniche, differenti che ci rendono chi siamo”.

L’anatomia poetica di Levante

Anche i Fazzoletti Tempo lanciano una collezione coloratissima, in edizione limitata, realizzata con le illustrazioni originali ddi Levante e ispirata ai suoi più grandi successi. La nuova Limited Edition di Fazzoletti Tempo si intitola “L’anatomia poetica di Levante” ed è caratterizzata da sei differenti illustrazioni ideate e realizzate personalmente dalla cantante siciliana. Le illustrazioni rappresentano sei elementi del corpo legati ai sentimenti e alle emozioni, a cui sono abbinati i versi delle sue canzoni più amate: “L’anatomia poetica – come descrive Claudia Lagona, in arte Levante – riguarda la letteratura del corpo. Ogni parte di noi è poesia, racconta a chi ci osserva una storia anche quando crediamo non sia possibile. Il nostro corpo è la lingua, i suoi movimenti il linguaggio. Ho associato a delle parti anatomiche le parole di alcune mie canzoni.".

La borsa IKEA Limited Edition

"Questa non è una borsa, è una bandiera per far sentire tutti i benvenuti a casa.", è con un'edizione limitata color arcobaleno dell'iconica shopping bag di IKEA che l'azienda svedese ha celebrato la Giornata Internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transofobia e il Pride Month: "L'inclusione di 2SLGBTQ+ è un argomento molto vicino ai nostri cuori. In IKEA abbiamo sempre rappresentato "le molte persone", un'idea che non fa discriminazioni. Vogliamo che le persone di ogni orientamento sessuale e identità di genere si sentano a casa, non solo all'IKEA, ma ovunque.". Tutti sono i benvenuti in IKEA, indipendentemente dall'identità di genere, dall'orientamento sessuale, dall'età, dalla religione, dall'aspetto o dalla nazionalità. Per celebrare l'orgoglio LGBTQ+, Ikea ha presentato la borsa KVANTING, in edizione limitata color arcobaleno come accessorio perfetto per inviare un segnale perché "L'inclusione è responsabilità di tutti".