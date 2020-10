BIG collabora con ICON, sviluppatore di tecnologie di costruzione avanzate tra cui robotica, software e materiali da costruzione, e con SEArch + (Space Exploration Architecture), per lavorare con la NASA alla ricerca e allo sviluppo di un sistema di costruzione spaziale che potrebbe supportare l'esplorazione futura sulla luna. Il progetto, intitolato Olimpo, consiste in un habitat lunare sostenibile con strutture ad igloo che potrebbero essere stampate in 3D sulla terra e portate sulla Luna.

La NASA ha indicato la Luna, attraverso il programma Artemis, come il primo sito possibile al di fuori della Terra per l'esplorazione sostenibile della superficie. BIG (Bjarke Ingels Group) collabora con ICON, sviluppatore di tecnologie di costruzione avanzate tra cui robotica, software e materiali da costruzione, e con SEArch + (Space Exploration Architecture), per realizzare l'habitat perfetto per vivere sulla Luna. Il progetto consiste in igloo stampati in 3D sulla Terra. “Per spiegare il potere dell'architettura,“ formgiving ”è la parola danese per design, che letteralmente significa dare forma a ciò che non ha ancora ricevuto forma. Questo diventa fondamentalmente chiaro quando ci avventuriamo oltre la Terra e iniziamo a immaginare come costruiremo e vivremo su mondi completamente nuovi. Con ICON stiamo aprendo la strada a nuove frontiere, sia materialmente, tecnologicamente che ambientalmente. Le risposte alle nostre sfide sulla Terra potrebbero essere trovate molto bene sulla Luna ", racconta Bjarke Ingels, fondatore e direttore creativo, BIG-Bjarke Ingels Group.

