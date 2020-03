Il National Maritime Museum of China si trova nel nord della Cina, fuori dalla città di Tianjin. Dopo sei anni di progettazioni e lavori, il National Maritime Museum, ideato dallo studio di architettura australiana COX Architecture, è pronto ad accogliere il pubblico. Il design è concepito come un edificio quattro ali sull'acqua che presto diventerà un sicuro punto di riferimento in città.

Il National Maritime Museum si sviluppa su tre piani e in quattro sezioni. Ogni ala del progetto è caratterizzato da un diverso tema acquatico: l'antico oceano; oceano oggi; viaggio alla scoperta; e l'età del drago. Il design è stato ispirato da uno schizzo di Philip COX, fondatore dello studio COX Architecture. Il Museo, completato in collaborazione con Tianjin Architecture and Design Institute, comprende sei aree espositive e quindici sale espositive interconnesse. L'esposizione del museo riguarda soprattutto i risultati dell'esplorazione navale cinese nel corso dei secoli.

Il museo comprende 80.000 metri quadrati di spazio, che presenta cinque strutture di sale che si irradiano verso il porto e convergono in una sala di prefazione centrale. Ogni sala è dedicata a un diverso aspetto del patrimonio marino cinese. Il museo è concepito per contenere vari aspetti marittimi della storia navale cinese. Riferimenti acquatici, come anemone, coralli e navi nel porto, sono presenti in tutto l'edificio. Davanti al museo si sviluppa una "piazza marittima" dove rievocazioni marittime e altri eventi all'aperto fanno integrare perfettamente la vita del museo con la città. Nella piazza si trovano anche un villaggio di pescatori e imbarcazioni e un giardino botanico marino che mitigano l'aspetto monolitico del progetto rispetto al contesto: "Il progetto mira a diventare un catalizzatore per migliorare la consapevolezza del pubblico cinese sulla protezione del mare, la ricerca e la cultura marina.