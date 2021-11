Quali sono i mercatini di Natale 2021 più belli d’Italia, l’elenco completo I mercatini di Natale non sono più solo una tradizione del Nord Europa. Da Bolzano a Matera, tutte le Regioni d’Italia si preparano ad accogliere le Festività con eventi e spazi dedicati al Natale. Ecco l’elenco dei migliori mercatini di Natale 2021 da visitare in Italia.

Il mercatino di Natale del Castello di Limatola

Torna la magia del Natale con le sue melodie, i profumi inebrianti e le luci d'atmosfera. Con le festività che si avvicinano, l'Italia si riempie di mercatini e villaggi di Babbo Natale. In questo periodo magico, dalle grandi città ai piccoli borghi, che addobbano le strade e le piazze con alberi giganteschi, presepi viventi e tanto folklore, è possibile immergersi nell'atmosfera natalizie delle tradizioni. Passeggiando tra i mercatini di Natale e i villaggi addobbati si respira una meravigliosa aria festosa, mentre ci si lascia ispirare per i regali natalizi con i tantissimi oggetti di artigianato esposti ma anche tra le bancarelle dei prodotti gastronomici, che richiamano le tradizioni locali del periodo natalizio. Dai mercatini di Natale di Bolzano a Matera, tutte le regioni d'Italia si stanno preparando ad accogliere le Festività con eventi e spazi dedicati al Natale, che non sono più solo una bellissima tradizione del Nord Europa. Ecco l'elenco dei migliori mercatini di Natale 2021 da visitare in Italia.

Mercatini di Natale a Vitipeno_Credit Alex Filz

Bolzano

Dal 26 novembre 2021 al 6 gennaio 2022 l'Alto Adige si prepara ad inaugurare i mercatini di Natale nelle sue città principali. A Bolzano la tradizione del Natale è molto sentita e nella centralissima Piazza Walter viene allestito un magnifico mercatino di Natale, adatto a tutti, grandi e piccini, con oggetti e decorazioni di artigianato locale e prodotti enogastronomici tipici dell’Alto Adige come i biscotti Spitzbuben, lo strudel di mele e le marmellate. Durante il periodo natalizio sarà possibile anche ammirare gli artigiani all'opera tra le casette di legno del mercatino. L'accesso è consentito previa esibizione del Green Pass e in possesso del “Braccialetto Mercatino di Natale Originale” che permette di fare acquisti e consumare. I Mercatini Originali Alto Adige sono inoltre green event, cioè organizzati per essere completamente sostenibili.

Mercatini di Natale a Bolzano_IDM Alto Adige_Alex Filz

Vipiteno

“Campane di Natale” è il tema del mercatino di Natale di Vipiteno che ogni anno addobba con un enorme albero, decori natalizi tra le case e caratteristiche casette di legno, nel centro del comune. La magia che si respira al Mercatino di Natale di Vipiteno è unica. Sulla Torre delle Dodici è stato installato un carillon prodotto dalla fonderia di campane Grassmayr di Innsbruck che risuona tutti i sabati, le domeniche e i giorni festivi fino al 6 gennaio 2022. Il Mercatino di Natale di Vipiteno offre specialità culinarie ed è possibile acquistare, sempre previa esibizione del Green Pass e del Braccialetto Mercatino di Natale Originale, decorazioni natalizie e prodotti artigianali locali.

I mercatini di Natale di Vipiteno_ Credit Alex Filz

Merano

Merano è la capitale del benessere altoatesino. A Natale il centro della città, lungo il Passirio, è decorato con le originali casette di legno di design che accolgono il tipico mercatino natalizio con prodotti di qualità del territorio e creazioni artigianali, da acquistare con Green Pass e Braccialetto Mercatino di Natale Originale. Un tradizionale Calendario dell’Avvento formato reale rende l'atmosfera natalizia ancora più magica dal 1° dicembre, quando le finestre del Palais Mamming, in Piazza Duomo, espongono pezzi da museo mai esposti prima.

I mercatino di Natale a Merano_ Credit Alex Filz

Bressanone

Il Natale a Bressanone è magico. Qui da tradizione il Mercatino è l’occasione per ammirare alcuni straordinari presepi che decorano gli angoli principali della città durante le Feste. La Hofburg di Bressanone, presso il Palazzo Vescovile, è tra le più importanti collezioni di presepi al mondo che si può visitare durante il periodo natalizio. Tra gli stand del Mercatino di Natale i visitatori possono inoltre trovare tantissimi prodotti tipici locale e assaggiare le specialità gastronomiche del territorio, muniti di Green Pass e Braccialetto Mercatino di Natale Originale.

I mercatini di Ntale a Bressanone_Credit Alex Filz

Brunico

Il mercatino di Natale della cittadina di Brunico invade le vie del centro con le casette di legno, dove si possono gustare la zuppa di gulasch, le patate in camicia o altre specialità altotesine, con Green Pass e Braccialetto Mercatino di Natale Originale. Nella Piazza Tschurtschenthaler viene inoltre allestito il Fienile dei Profumi con erbe e profumi che immergono i visitatori in un viaggio sensoriale.

I mercatini di Natale di Brunico_ Credit Alex Filz

Aosta

Tra fine novembre e gennaio, ad Aosta va in scena il mercatino natalizio “Marché Vert Noël” che addobba a festa l’area archeologica nel centro storico della città, dall’Arco d’Augusto al Teatro Romano, in un villaggio alpino di Babbo Natale. Sono oltre trenta gli chalet che i visitatori possono visitare alcuni dove trovare prodotti tipici, oggetti artigianali e d’antan, regali d'ispirazione nordica e gustare specialità locali. Nel centro si trova anche lo Chalet della Fontina, formaggio DOP della Valle d’Aosta, che offre dimostrazioni pomeridiane adatte anche ai bambini. Il Marché Vert Noël è aperto tutti i weekend dal 20 novembre 2021 e tutti i giorni dal 1° dicembre 2021 al 6 gennaio 2022.

Il Mercatino di Natale "Marché Vert Noël" di Aosta

Arezzo

Arezzo a Natale diventa un magico villaggio tirolese con la casa di Babbo Natale e molte altre attrazioni. I visitatori vengono immersi in un Parco delle Meraviglie con ruota panoramica e mercatini natalizi tradizionali, Dal 20 novembre 2021 al 09 gennaio 2022 tutta la città viene arricchita con installazioni luminose che permettono di godere a pieno della magia del Natale.

San Marino

Il Natale delle Meraviglie trasforma il centro storico di San Marino, Patrimonio dell’Umanità UNESCO, in un villaggio magico a partire dal 27 novembre 2021. Dal Bosco Incantato al Xmas Circus, dalla Slitta di babbo Natale al Villaggio degli Elfi, il centro storico di San Marino sarà decorato con tredici diverse installazioni che comprendono opere interattive, spazi divertimento e i tradizionali mercatini natalizi per grandi e piccini. Luminarie, spettacoli e decorazioni evocative contribuiscono ad allestire la migliore atmosfera natalizia. I mercatini saranno tutti i weekend di dicembre 2021 e tutti giorni dal 23 dicembre al 6 gennaio 2022.

Il Natale delle Meraviglie nella Repubblica di San Marino

Castello di Limatola (BN)

In Campania esiste un castello che sembra uscito dalle migliori favole di Walt Disney. Si tratta del Castello di Limatola, in provincia di Benevento, che proprio durante il periodo natalizio raggiunge il suo massimo splendore. Giunge infatti alla sua XII edizione la manifestazione Cadeaux al Castello che realizza nel castello tutto l’incanto dei Mercatini di Natale. Dal 26 Novembre al 12 Dicembre 2021 i visitatori potranno ammirare l'artigianato d'eccellenza in veste natalizia e vivere insieme la magia delle Feste. Tutti i giorni il Castello di Limatola sarà addobbato per Natale e permetterà ai visitatori, muniti di Green pass e acquistando un biglietto di 5 euro, di passeggiare nel castello tra i tradizionali mercatini natalizi dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 22, e da venerdì a domenica fino alle 23.00.

Il mercatino al Castello di Limatola

Matera

Matera non è solo la città del Presepe Vivente nei Sassi, soprattutto dopo il film "La passione di Cristo" di Mel Gibson, ma anche una delle città più suggestive da visitare nel periodo natalizio. Luci e decorazioni natalizie trasformano i Sassi di Matera in un perfetto villaggio del natale. L'8 dicembre inaugura il Matera Christmas Village in Piazza Vittorio Veneto, con i tipici Mercatini di Natale dove trovare prodotti tipici e artigianato natalizio, idee regalo e stand gastronomici. Sarà "il più bel Villaggio di Natale del Sud Italia", adatto a tutti, aperto gratuitamente tutti i giorni, fino al 6 gennaio 2022, dalle 10:00 alle 00:00. Sarà allestita anche la Casa di Babbo Natale e vari spazi per gli eventi durante tutto il periodo natalizio per ricreare la perfetta magia del Natale.