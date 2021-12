Quali sono le città più costose in cui abitare: la classifica mondiale Se state progettando il prossimo viaggio all’estero date un’occhiata alla lista stilata dall’Economist: queste dieci città sono le meno amiche del portafogli.

A cura di Beatrice Manca

Se pensate che il costo della vita nella vostra città sia alle stelle, ripensateci: una ricerca dell'Economist Intelligence Unit ha rivelato le dieci città più care al mondo e nessuna è italiana. A sorpresa, Tel Aviv è la città più costosa al mondo in cui abitare, superando sia Singapore che Hong Kong. La città israeliana ha guadagnato ben cinque posizioni rispettando allo scorso anno, soffiando lo scettro a Parigi. Se state progettando il prossimo viaggio all'estero date un'occhiata alla lista: queste dieci città sono le mete meno amiche del portafogli.

Tel Aviv

Tel Aviv è più costosa di Parigi

Tel Aviv è famosa in tutto il mondo per l'estate prolungata, la vita notturna e i palazzi sul mare. La città ebraica non è nuova in classifica: da tempo il costo della vita è uno dei più alti al mondo, ma quest'anno ha superato anche Parigi e Singapore, che dividono equamente il secondo posto. Tra i criteri usati dall'Economist non c'è il valore del mercato immobiliare, che avrebbe potuto spingere in alto le città americane. Dopo Parigi, la prima città europea a comparire in classifica (senza grandi sorprese) è Zurigo, seguita da Hong Kong.

La classifica delle città più care al mondo

Il report è stato stilato dall'EIU, costola del giornale finanziario The Economist, analizzando i dati relativi a 173 città. A metà classifica troviamo New York (sesta) seguita da Ginevra e Copenhagen. Chiudono la top ten Los Angeles e Osaka, città portuale in Giappone. Per trovare Roma bisogna scorrere fino alla 48esima posizione: in un anno la capitale ha perso (o guadagnato, dipende dai punti di vista) ben 16 posizioni. Tra le motivazioni c'è anche il lockdown, che ha fermato temporaneamente le attività commerciali. Agli ultimi posti della classifica ci sono le città in cui la vita costa meno, ma non è necessariamente sinonimo di attrattiva: parliamo di Damasco, in Siria, Tripoli in Libia e Tashkent in Uzbekistan. Ecco la classifica:

1 Tel Aviv

2 Parigi (ex equo)

2 Singapore (ex equo)

4 Zurigo

5 Hong Kong

6 New York

7 Ginevra

8 Copenaghen

9 Los Angeles

10 Osaka