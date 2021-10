Quanto costa viaggiare sull’Orient Express, rotte e prezzi del treno di lusso Dopo il viaggio da sogno di Chiara Ferragni, l’Orient Express è tornato alla ribalta. Si tratta del treno più famoso della storia, che dopo una meticolosa ristrutturazione delle storiche carrozze, permette di attraversare l’Europa, ricalcando i percorsi dell’era d’oro dei viaggi e percorrendo nuovi itinerari del Gran Tour con i servizi più esclusivi a bordo e il fascino d’altri tempi. Vi sveliamo quanto costa questo viaggio nel passato.

A cura di Clara Salzano

Il Venice Simplon–Orient–Express su cui ha viaggiato Chiara Ferragni

Preparatevi a vivere un viaggio nel passato a bordo del Venice Orient Express, l'iconico treno di lusso che attraversa l'Europa offrendo i servizi più esclusivi per viaggiatori esigenti. Diventato un cult dei viaggi in treno in seguito all'uscita del film "Assassinio sull'Orient Express", ispirato al libro "Assassinio sull'Orient Express" di Agatha Christie, il lussuoso treno è tornato di recente alla ribalta dopo il post dell'influencer Chiara Ferragni sul suo profilo IG a bordo del Venice Orient Express che le ha permesso di vivere un viaggio da sogno. Si tratta infatti del treno più famoso della storia, realizzato nel 1883 per collegare Parigi a Costantinopoli. Oggi l'Orient Express ha subito una meticolosa ristrutturazione delle storiche carrozze che ha permesso di riportare gli interni all'originaria opulenza e ripristinare i servizi esclusivi a bordo come l'elegante ristorante e il servizio di steward 24 ore su 24. All'iconica tratta Parigi-Constantinopoli (oggi Instabul), se ne sono aggiunte diverse, tra le quali Venezia-Parigi, Parigi-Londra, Venezia-Vienna-Londra, Venezia-Budapest-Londra e Istanbul-Bucarest-Budapest-Venezia. Ogni tratta ha una durata e un costo differente.

Chiara Ferragni a bordo del Venice Orient Express

Quanto costa un viaggio sul Venice Orient Express: ecco i prezzi

Viaggiare sull'Orient Express è un sogno per tanti, anche per Chiara Ferragni lo era. Si tratta infatti dell'emblema del lusso che viaggia da oltre un secolo in Europa. Sono varie le tratte percorse dall'iconico treno e i prezzi del viaggio variano in base alla tratta scelta, alla durata del viaggio e alla soluzione scelta tra suite o cabina. Il Venice Orient Express è un viaggio innanzitutto nella storia che permette di toccare destinazioni inesplorate e assaporare gusti nuovi, piatti prelibati nelle eleganti carrozze ristorante, godendo dell'esclusivo servizio dai migliori steward in livrea.

Venezia-Londra, dura 1 notte e il costo parte da 4.000 euro a persona

Verona-Londra, dura 1 notte e il costo parte da 4.000 euro a persona

Londra-Verona, dura 1 notte e il costo parte da 4.000 euro a persona

Venezia-Budapest, dura 1 notte e il costo parte da 2.379 euro a persona

Venezia-Vienna, dura 1 notte e il costo parte da 2.379 euro a persona

Venezia-Budapest-Parigi, dura 4 notti e il costo parte da 4.045 euro a persona

Venezia-Vienna-Parigi, dura 4 notti e il costo parte da 4.045 a persona

Venezia-Budapest-Londra, dura 4 notti e il costo parte da 6.800 a persona

Venezia-Vienna-Londra, dura 4 notti e il costo parte da 6.800 a persona

Vienna-Parigi, dura 1 notte e il costo parte da 2.379 euro a persona

Budapest-Parigi, dura 1 notte e il costo parte da 2.379 euro a persona

Vienna-Londra, dura 1 notte e il costo parte da 4.000 euro a persona

Budapest-Londra, dura 1 notte e il costo parte da 4.000 euro a persona

Parigi-Venezia, dura 1 notte e il costo parte da 2.650 euro a persona

Parigi-Verona, dura 1 notte e il costo parte da 2.650 euro a persona

Venice Orient Express, quali sono le tratte del treno di lusso

Sono varie le destinazioni che si possono scegliere a bordo dell'Orient Express. Le tratte sono ispirate ai percorsi dell'era d'oro dei viaggi e i nuovi itinerari del "Grand Tour" attraverso l'Italia, la Svizzera, il Belgio e i Paesi Bassi. Il viaggio a bordo del lussuoso treno è sicuramente pervaso di romanticismo e nostalgia grazie alla ristrutturazione delle 17 carrozze originarie del famoso treno in pieno stile anni '20. Ogni vagone, costruito tra il 1920-1930, ha la sua storia e la sua atmosfera. L'obiettivo del tour è quello di riscoprire i tesori nascosti d'Europa e per riuscirci nel 2021 sono stati introdotti una serie di inediti itinerari e nuove Grand Suite a bordo, come quella su cui ha viaggiato Chiara Ferragni il cui costo parte da 7.350 sterline a persona. Ogni Gran Suite è il risultato di una meticolosa lavorazione artigianale che ha permesso di ricostruire le storiche cabine ma con il massimo del comfort e della privacy che i viaggi di lusso oggi richiedono. Bagni en-suite, cuscini ricamati a mano, splendidi mosaici, motivi in seta, e una zona soggiorno privata con riscaldamento a pavimento sono solo alcune delle caratteristiche delle lussuose suite.

Leggi anche La casa del Grande Fratello Vip 6 è accessibile ma non inclusiva: un esperto ci spiega perché