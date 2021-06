"Il progetto è una commissione personale che nasce dal bisogno reale ed esigente di condurre la nostra vita: il lavoro, la nostra casa e la nostra nel nostro viaggio di fotografare l'architettura in Ecuador". raccontano i designer Juan Alberto Andrade e Cuqui Rodríguez (JAG Studio) che hanno realizzato una casa mobile di legno per la propria vita sempre in movimento. Costruita al 100% con lavorazioni artigianali, la struttura evoca le tipiche capanne da spiaggia ma sollevata da terra e offre la possibilità di rimanere per brevi periodi di tempo in diverse località e con diverse configurazioni in base alle esigenze.

La Casa Nueva è una soluzione abitativa fissa e mobile, progettata per essere il rifugio ideale per due persone. La struttura offre spazio per un letto, un tetto, postazioni di lavoro, una cucina e un bagno. "Un ritiro volontario senza un luogo specifico che assuma le esigenze di abitabilità quasi ovunque.", così la definiscono la coppia di designer di JAG Studio, "La Casa si propone di essere sempre nuova, di essere percepita o vissuta a seconda del luogo in cui sosta, pertanto, la posizione scelta sarà determinante nella sua condizione d'uso", continuano Juan Alberto Andrade e Cuqui Rodríguez, "L'idea del progetto era quella di reinterpretare il materiale e la forma delle tipiche case della costa, sia a livello sperimentale che a livello primitivo. Una struttura in legno a capanna rialzata da terra".

La struttura della piccola casa mobile poggia su un rimorchio metallico di m 3,00 x 2,00 metri fissato con piastre metalliche. L'involucro esterno consente di far dialogare gli interni con il paesaggio circostante grazie a due grandi aperture che creano un luogo permeabile che si integra con la natura, fornendo un effetto di grande capacità spaziale. Lo spazio interno è suddiviso in cinque parti condizionate dalla modulazione strutturale dei sei portici ogni 0,60 m che dividono il progetto in base alla sua destinazione d'uso. I primi 2/5 corrispondono al letto rialzato e al ripostiglio, i 3/5 a uno spazio interno flessibile da pranzo e scrivania, il quarto e il quinto a un corridoio e una zona di servizio (cucina, bar e bagno). La casa dispone anche di un sistema idrico e di drenaggio tramite cisterne mobili e un wc a secco a base di segatura per offrire tutti i comfort di una vita di coppia in giro per il mondo.