"Benvenuto nel tuo nuovo bar sulla spiaggia preferito: un'oasi tropicale surreale situata ad Amsterdam, a solo una fermata di metropolitana dalla stazione centrale. Progettato per offrirti autentici momenti di gioia ed evasione, Pink Beach ti trasporta in un luogo e in un'ora diversi in modo che tu possa rilassarti, riconnetterti con gli amici e divertirti un po' d'estate!", si legge sul sito di Pink Beach, la nuova attrazione di Amsterdam. Pink Beach è un'esperienza Wondr che fonde la magia visiva con una creatività senza limiti.

Pink Beach è una spiaggia di 800 metri a 10 minuti dalla stazione centrale di Amsterdam ed è tutta rosa. I fondatori di Wondr hanno lavorato insieme alla designer spagnola Patricia Bustos per creare questo luogo incredibile. La donna dietro WONDR Experience, Sarah Mendes, ha pensato all'idea durante il lockdown. Non potendo visitare il suo paese natale, il Brasile, voleva portare i tropici ad Amsterdam e creare un luogo in cui le persone si sentissero come in vacanza.

Che sia per festeggiare il compleanno con le ragazze o l'addio al celibato con gli amici, Pink Beach è il nuovo bar di tendenza di Amsterdam dove fare un tuffo nella piscina con palline o sorseggiare cocktail su una spiaggia tutta rosa. Progettato in collaborazione con le menti più creative di Amsterdam, il nuovo parco giochi è diverso da qualsiasi altra cosa tu abbia mai visto prima. È un luogo che suscita ispirazione, fantasia e pura gioia. Un'avventura che coinvolge tutti i sensi in modi inaspettati. A Pink Beach puoi perderti in una giungla ultraterrena; tuffarti in un mare di marshmallow rosa; ballare sotto un cielo scintillante; scrivere sui muri; saltare nella vasca di palline più grande che tu abbia mai visto; canta a squarciagola e lascia correre la tua immaginazione e sperimenta l'arte del gioco.