"Il progetto di base utilizzato oggi nella produzione eolica offshore era quello giusto? Una tecnologia basata su quella dei vecchi mulini olandesi era davvero il metodo più efficiente per la produzione di energia eolica offshore? L'attuale tecnologia aveva funzionato bene su sviluppi offshore fissi a terra e sul fondo, ma questo implicava che fosse necessariamente il miglior sistema su un galleggiante?", sono queste le domande che si sono posti fondatori di WCS, la società norvegese di sistemi per catturare il vento. Si tratta di moderni acchippavento, Windcatcher, in grado di eolico offshore galleggiante utilizzando un concetto completamente nuovo.

Un Windcatcher, l'unità di cattura del vento, può produrre elettricità sufficiente per 80.000 famiglie europee. Cinque unità di cattura del vento possono produrre la stessa quantità di elettricità di 25 turbine convenzionali. L'intuizione dei fondatori di WCS è stata capire che una moltitudine di piccole turbine dava un risultato molto migliore per area rispetto a una grande turbina. Facilità di manutenzione, durata e semplicità erano i principi guida quando il primo Windcatcher fu progettato come una vela su un trimarano.

Non c'è bisogno di navi specializzate o gru per installare un Windcatcher. La torretta e l'ormeggio hanno anche un impatto sul fondo dell'oceano ridotto grazie all'elevata produzione di unità Sottostazione integrata in “nave madre”, che collega tutte le unità ed esporta a terra. L'energia scala esponenzialmente con la velocità del vento. Le turbine convenzionali limitano la produzione di energia al di sopra di 11-12 m/s inclinando le pale. Utilizzando tutta l'energia a velocità del vento più elevate e l'effetto multirotore, il Windcatcher genera 2,5 volte più energia annua per area spazzata rispetto a una turbina convenzionale. Avendo il doppio dell'area spazzata di una turbina eolica convenzionale da 15 MW, un'unità di cattura del vento genererà 5 volte la produzione annuale di energia.