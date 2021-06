Situato nel paesino altoatesino di Siusi, ai piedi dello imponente massiccio dello Sciliar, lo studio di architettura noa* network of architecture ha progettato una serie di magnifiche suite di albergo che ampliano lo storico Parc Hotel Florian, integrato perfettamente nella natura più incontrastata delle Dolomiti, tra alberi secolari, un idilliaco laghetto e una rilassante piscina all'aperto. Si tratta delle dieci nuove Green Suites, immerse in un parco verde senza confini, da cui si può ammirare l'incantevole paesaggio dell'Alpe di Siusi in ogni stagione.

Il progetto

Soggiornare nelle Green Suite del Parc Hotel Florian è un'esperienza unica e totalizzante. Le meravigliose stanze, poste su palafitte e inserite nello splendido parco di alberi secolari attorno all'albergo, non hanno nulla da invidiare alle più esclusive suite d'albergo dei migliori hotel di lusso. Concepite sotto forma di corpo indipendente, le dieci Green Suite di studio noa* si collegano all’edificio esistente per ampliarlo, con un linguaggio architettonico nuovo e ben distinto: "Quando l’architettura si sposa con la vivacità e la diversità della natura, non viene mai percepita come un corpo estraneo.", spiegano gli architetti. La particolare struttura del recente ampliamento, sollevata a tre metri da terra, riesce infatti a non sottrarre suolo al parco naturale circostante.

Le Green Suite

Come case sull'albero indipendenti, le Green Suite del Parc Hotel Florian permettono a tutti gli ospiti di godere del parco sottostante e si integrano perfettamente nella natura circostante. "Da semplici idee, le case sugli alberi hanno assunto forme sempre più concrete: lungo un corridoio di collegamento, che come una spina dorsale unisce i moduli del nuovo edificio alberghiero, si sviluppano i due piani delle suite, ciascuno con cinque camere, tutte orientate verso il parco.", racconta studio noa* network of architecture, "Per rendere ancora più vivace l’ensemble architettonico, le suite sono state sovrapposte, non a combaciare perfettamente, ma con un leggero scostamento, per dare l’impressione di una struttura cresciuta “naturalmente” e preservare la vista circostante… Nonostante la leggerezza dell’architettura, l’aspetto rimane quello di un unico edificio, dolcemente annidato nel paesaggio del parco".

Gli interni

Anche l'interior design delle suite colpisce per l'accuratezza dei dettagli e la distribuzione confortevole degli spazi. Ogni camera misura circa 40 metri quadrati dove la classica suddivisione degli spazi in zona giorno, zona notte e bagno è stata reinterpretata in modo insolito con una concezione più flessibile degli ambienti divisi da tende all'occorrenza ma inondati di luce naturale grazie alle enormi vetrate. Qui tutto si fonde in un flusso armonioso: le stanze, le funzioni, gli spazi esterni e gli interni. Solo la toilette con bidet è stata concepita come un ambiente chiuso.

Ogni stanza gode di una propria area benessere con sauna privata, vasca da bagno, doccia vetrata e toilette di design che si fonde meravigliosamente con la zona giorno. L’ambiente più intimo è pensato nella parte posteriore della suite, senza affaccio sul parco, mentre tutta la vista e la prospettiva nella natura è destinata al patio aperto, uno per ogni suite, dove ci si può rilassare all'aria aperta sullo sfondo di un panorama alpino mozzafiato. Il design interno delle stanze è dominato da un verde tenue inframmezzato da sfumature di grigio, in perfetta sintonia con la sensazione di casa sull’albero auspicata dagli architetti.