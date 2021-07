Queste ville a forma di fiore di loto sembrano uscite da un film della Disney La graphic designer Thilina Liyanage ha progettato una serie di tranquilli rifugi di bambù che prendono ispirazione dai fiori di loto, simbolo di rinascita e radicamento. Si chiamano Hideout Lotus Bamboo Villa e sono caratterizzati da case sospese da terra attraverso pilastri di bambù che immergono le strutture in un’atmosfera naturale magica.

A cura di Clara Salzano

Simbolo di rinascita e radicamento, il loto è lodato per la sua capacità di fiorire magnificamente nonostante le acque torbide. La graphic designer Thilina Liyanage ha progettato una serie di tranquilli rifugi di bambù che prendono ispirazione dai fiori di loto. Si chiamano Hideout Lotus Bamboo Villa e sono caratterizzati da case sospese da terra attraverso pilastri di bambù che immergono le strutture in un'atmosfera naturale magica.

Thilina Liyanage è conosciuta per la creazione di visualizzazioni 3D di residenze architettoniche che sbalordiscono. L'ultima sua creazione si chiama Hideout Lotus Bamboo Villa e si erge da terra su pilastri di bambù per formare una casa rialzata a un piano che ricorda l'aspetto di un gigantesco tavolo in rattan a forma di fiore di loto. La sua zona giorno si colloca proprio nel loto. Ogni casa è dotata di uno spazio esterno coperto posizionato sotto al fiore di loto. Quattro pilastri di bambù curvi si impilano uno sopra l'altro per creare bordi intorno all'area comune, creando uno spazio pedonale a più livelli che contiene il ponte della villa. Pannelli di legno rivestono il ponte sollevato da tre ampi alberi di bambù. Il ponte regge anche la principale area soggiorno interna della villa.

La pavimentazione di legno intrecciata e i più intricati merletti di bambù caratterizzano l'intera struttura della villa. La Hideout Lotus Bamboo Villa di Liyanage sembra un fiore di loto che galleggia in uno stagno, con la villa che poggia sul ponte superiore e i petali inferiori stesi sul bordo. Le finestre della villa sono posizionate dietro un reticolo di bambù sovrapposto che avvolge l'intera villa, creando un'atmosfera interna magica. Il progetto di Liyanage crea una sorta nascondiglio nella natura dove ritirarsi e ricaricarsi. Ogni Hideout Lotus Bamboo Villa di Liyanage è collegata l'una all'altra da fili di luci per realizzare un villaggio di case a forma di fiore di loto che sembrano uscite direttamente da un film animato della Walt Disney.