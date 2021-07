Questo è il castello di sabbia più alto del mondo: pesa quasi 5000 tonnellate La scultore olandese Wilfred Stijger ha realizzato il castello di sabbia più alto del mondo, misura 21,16 metri e si trova nella località balneare di Blokhus nello Jutland settentrionale. Il nuovo record mondiale supera di tre metri il precedente detentore del record di Rügen. Se le condizioni meteo lo permetteranno, il castello rimarrà sulla spiaggia del Mare del Nord di Blokhus fino a febbraio o marzo 2022.

A cura di Clara Salzano

Quando costruisci un castello di sabbia sai già che la tua incredibile creazione sarà effimera perché basta solo per una piccola onda per spazzare via tutto. Nella piccola località balneare di Blokhus, in Danimarca, è stato invece costruito un castello di sabbia che richiederebbe un'onda particolarmente grande per essere distrutto. L'opera supera i 20 metri di altezza e pesa quasi 5.000 tonnellate, divenendo il castello di sabbia più alto del mondo. Il precedente Guinness World Records si trovava in Germania con i suoi 17,66 metri. Il castello è stato realizzato per resistere a lunghi inverni o tempeste. Per renderlo più durevole, l'opera è composta per il 10% da argilla ed è stato applicato uno strato di colla.

Il creatore del nuovo castello di sabbia da record, l'olandese Wilfred Stijger, assistito da trenta dei migliori scultori di sabbia del mondo, voleva che l'opera rappresentasse il potere che il coronavirus ha esercitato sul mondo dall'inizio della pandemia. Non a caso nella parte superiore del castello di sabbia si trova una replica del virus, sotto forma di corona, perché il Covid-19 sta condizionando le nostre vite. Il castello sarà visibile fino alla stagione invernale i fronte alla Casa della Cultura della città di Blokhus, una spiaggia che attrae migliaia di visitatori all'anno.