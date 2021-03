Alexandra Palace ospita la più grande birreria all'aperto di Londra che può ospitare fino a 400 persone. Questo luogo, sin dalla sia apertura rappresenta una via di fuga per i londinesi grazie all'atmosfera rilassante che si respira e ad un immenso parco che costituisce il più grande giardino della birra di Londra.

Ad aprile la famosissima Terrace dell'Alexandra Palace, la più grande birreria all'aperto di Londra, riaprirà. Questo spazio unico offre viste panoramiche mozzafiato di Londra, può accogliere 400 persone e con ombrelloni da tavolo, stufe e un pergolato, si potrà godere l'area in qualsiasi condizione, con la pioggia o con il sole. È dal 1863 che l'Alexandra Park, in cui è inserito il Palazzo con la sua magnifica terrazza, è una valvola di sfogo nella natura rispetto alla città caotica e inquinata e la tradizione continua ancora.

L'Alexandra Park ha inaugurato il 24 maggio 1873 ma solo sedici giorni dopo il Palazzo fu distrutto da un incendio. L'edificio fu costruito sullo stesso sito in due anni e inaugurato il 1° maggio 1875. Oggi l'Alexandra Palace è conosciuto come un luogo iconico per eventi e concerti: i Rolling Stones hanno suonato qui nel 1964; le sue sale hanno risuonato dei suoni di The Who, Led Zeppelin, Queen, The Stone Roses, Blur e più recentemente Jay-Z, Bjork e Florence and the Machine. Il Palazzo vanta una sala concerti, un teatro, un circo, una pista, un lago per barche. Nello spirito contemporaneo della coscienza sociale vittoriana, il parco e il palazzo hanno anche allestito spettacoli educativi accanto alle attività ricreative. Alla bellezza del palazzo e del suo giardino si unisce quello della Terrazza che ospita la più grande birreria all'aperto di Londra e che si inserisce in quello che per tutti i londinesi è il più grande giardino della birra della città.