Questo edificio cinese è stato costruito in 28 ore e 45 minuti: ecco come L’impresa cinese Broad Group è riuscita in uno sviluppo da record in Cina costruendo un edificio residenziale di 10 piani nella città di Changsha in 28 ore e 45 minuti. Gli sviluppatori hanno realizzato un condominio usando solo l’acciaio e unità modulari bullonate note come “Sistema di edifici viventi”, simili ad enormi container con interni di design.

Clara Salzano

Broad Group condiviso un video in timelapse sul loro canale YouTube in cui mostrano come l'intera struttura sia stata eretta in poco più di un giorno.

Utilizzando un design prefabbricato e modulare, BROAD Group è stato in grado di costruire un condominio di dieci piani in 28 ore e 45 minuti. La costruzione dell'edificio in un arco di tempo così breve è stata resa possibile dalla tecnologia dei sistemi di costruzione prefabbricati basata su metodi di assemblaggio di piccole unità modulari autonome. I moduli di costruzione, che sembrano enormi container, vengono prima costruiti nello stabilimento di Broad Group e trasportati in cantiere su camion dove vengono impilati secondo le esigenze. Il sistema "Living Building" di Broad Group utilizza componenti in grado di adattarsi a un container standard, per cui le unità di costruzione sono facili da trasportare e assemblare. Sul posto le varie unità, realizzate con lastre di acciaio strutturali dieci volte più leggere e cento volte più resistenti delle lastre convenzionali generalmente utilizzate, vengono poi bullonate e fissate insieme in modo da erigere l'edificio.

Il segreto per costruire un edificio in poco più di un giorno è nel sistema costruttivo utilizzato, chiamato B-Core: "La storia di Broad è la storia di come affrontare i problemi del mondo con la saggezza del popolo cinese.", spiega l'azienda di sviluppatori cinesi, "Quando l'orologio della storia ha segnato l'anno 2015, siamo rimasti molto sorpresi nello scoprire che nel mondo di oggi, sebbene le industrie delle costruzioni e dei trasporti siano integrate con tecnologie brillanti, i materiali strutturali di base rimangono piuttosto primitivi. Questo è stato visto come un problema critico e Broad era determinato ad affrontarlo. Nei quattro anni successivi, abbiamo dedicato più di 1.000 dipendenti e sperimentato più di 100 gravi insuccessi lungo il percorso.. Infine, abbiamo inventato con successo il materiale strutturale a sandwich: la lastra Broad Core (B-Core). La lastra B-Core è composta da due piastre in acciaio inossidabile tenute insieme da una serie di tubi con anima estremamente sottile attraverso un processo di brasatura del rame a 1100ºC..Tuttavia, ciò che è più essenziale è che la lastra…può ottenere una produzione di massa a basso costo. Oggi, gli edifici in cemento armato in tutto il mondo, sebbene sbalorditivi a vedersi, possono durare solo pochi decenni. Dopo che tutta la vanità si è ritirata, la terra è piena di rifiuti edili. L'edificio B-Core è realizzato in acciaio inossidabile che è cento volte più resistente alla corrosione rispetto all'acciaio al carbonio. La sua durata di vita può raggiungere migliaia di anni o anche di più, offrendo al contempo una resistenza ai terremoti superiore in modo che la ricchezza umana e le memorie storiche possano essere tramandate per molte generazioni".