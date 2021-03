in foto: The Stone of Borovoe – AMDL CIRCLE © Filippo Bolognese Images

"Noi come architetti abbiamo la responsabilità di plasmare e progettare gli spazi che potenziano la nostra umanità e fanno evolvere la qualità della nostra vita.", con queste parole si presenta lo studio di architettura AMDL CIRCLE fondato da Michele de Lucchi e diretto da Angelo Micheli. E il progetto concettuale Stone of Borovoe vuole appunto essere uno spunto per migliorare il rapporto speciale tra l'uomo, la sua evoluzione e il suo paesaggio naturale: "Stone of Borovoe è il simbolo della continua ricerca di equilibrio, stabilità, giusta contrapposizione di forze. Non è solo una ricerca di stravaganza, ma una ricerca frenetica di simboli unici, inediti, sensazionali, ineguagliabili".

Stone of Borovoe è un enorme masso in equilibrio su un'altra roccia. Simile ad un oggetto monumentale, il masso contiene al suo interno ristoranti, caffè, sale espositive, un museo, un belvedere ed è collegato alla montagna da una cabinovia. L'idea di realizzare una grande struttura in un ambiente naturale così bello e intatto è stata motivata dal desiderio di valorizzare e far conoscere di più Borovoe come destinazione turistica ma anche per rafforzare e migliorare il rapporto dell'uomo con la natura circostante: "Ci sono molti luoghi in tutto il mondo che consentono alle persone di sperimentare panorami e punti panoramici unici.", spiegano gli architetti di AMDL CIRCLE, "O dove l'architettura monumentale fornisce un'interpretazione classica della nostra storia e dello sviluppo culturale che sono diventati simboli per le loro nazioni e le industrie del turismo. Qui a Borovoe vogliamo creare un nuovo tipo di espressione simbolica, un ‘oggetto monumentale' che si ispira alle forme naturali ma riguarda anche come l'uomo ha scoperto come usare la natura per supportare la sua evoluzione".

Il masso in equilibrio su un'altra roccia è un simbolo di leggerezza. L'oggetto monumentale progettato da AMDL CIRCLE si ispira alle selce che rappresentano i primi strumenti per la caccia e per la definizione degli oggetti e degli spazi che hanno permesso la sopravvivenza degli uomini. "Sebbene esprima l'essenza della forma naturale, è una costruzione che rappresenta i processi tecnologici più avanzati dalla sua creazione, produzione, installazione e capacità di fornire un'esperienza utente straordinaria.", continuano gli architetti, "Sono stati usati per creare strumenti e armi che permettevano all'uomo di cacciare animali e di conseguenza mangiare carne che ha aiutato la sua sopravvivenza ma, soprattutto, ha alimentato lo sviluppo del cervello. The Stone è il simbolo della continua ricerca di equilibrio, stabilità, giusta contrapposizione di forze".