Se inizi anche tu a sognare una vacanza spensierata a stretto contatto con la natura, Vlotkamp è il luogo che fa per te. Si tratta di un'originale campeggio di tende galleggianti che permettono di dormire sull'acqua del lago vicino a Bruges, in Blegio, e farti sentire da subito una magica sensazione di vacanza.

A Vlotkamp le tende sono posizionate su zattere che galleggiano tutte in convivialità e sono anche abbastanza distanti per rilassarsi e godersi il lago senza interruzioni. Alle zattera si arriva solo con la canoa (ad eccezione di una zattera che si trova sulla riva ed è pensata per essere accessibile a disabili con problemi motori). L'idea di questo originale campeggio è arrivata in una sera d'estate nei Pirenei, nel 2020, quando Tobi e Kika , i proprietari, hanno iniziato a fantasticare su un'impresa assieme che coniugasse le capacità nel mondo del design e della costruzione di Tobias con il know-how di Kika nel settore alberghiero: "Con un aperitivo in mano e vista sulle montagne, abbiamo cominciato a sognare. Sulla natura da un lato, ma anche su quanto sarebbe potente avviare un'impresa in coppia. Come possiamo abbinare la conoscenza del design e della costruzione di Tobias con il know-how di Kika nel settore alberghiero e nel settore alberghiero? Come potremmo combinare i nostri due mondi, piuttosto diversi, in un unico progetto?".

Il primo progetto della coppia è stato Boomkamp, un hotel composto da una casa sull'albero nelle foreste di Ruddervoorde, che era il sogno d'infanzia di Kika avverato. Quest'anno a Zuienkerke si aggiungono una serie di zattere dove è possibile affittare tende che galleggiano sull'acqua, oltre alle case sugli alberi per un'esperienza di campeggio unica nel suo genere. Vlotkamp sorge a meno di mezz'ora in bicicletta da Bruges in un luogo immerso della natura spesso sconosciuto anche agli stessi cittadini ma che ura volta conosciuto è difficile dimenticare.