Per i nostalgici dei voli intercontinentali e per provare a rimediare alla situazione di stallo di molti aerei costretti a terra negli aeroporti a causa della pandemia globale, gli Airbus A380 della Singapore Airlines diventano ristoranti pop up. Sarà possibile cenare per i prossimi due fine settimana a bordo dell'aereo passeggeri più grande del mondo, il superjumbo a due piani A380 della Singapore Airlines, all'interno dell'Aeroporto di Singapore-Changi, eletto per otto anni consecutivi il migliore aeroporto del mondo.

Con molti aerei a terra a causa della pandemia globale, la Singapore Airlines sta trasformando i suoi Airbus A380 in ristoranti pop up. Il primo realizzato si trova nell'Aeroporto di Singapore-Changi e si chiama Restaurant A380 @Changi. Solo per due fine settimana, il superjumbo a due piani A380 della compagnia aerea ospiterà i commensali per un'esperienza culinaria indimenticabile: sarà possibile cenare a bordo dell'aereo passeggeri più grande del mondo, seduti in una poltrona della classe di cabina scelta, assaporando i piatti internazionali firmati dalla Singapore Airlines, con il servizio impeccabile della compagnia, in questo ristorante unico. I piatti del menu Peranakan che viene servito a bordo sono stati appositamente preparati dall'acclamato chef di Singapore Shermay Lee, che ha offerto il suo tempo volontario a sostegno dell'iniziativa.

L'esclusiva esperienza culinaria presso il Restaurant A380 @Changi è andata sold out entro 30 minuti dall'apertura delle prenotazioni. I weekend messi a disposizione erano due, a fine ottobre: "Con i voli in gran parte bloccati dalla pandemia di coronavirus, Singapore Airlines sta cercando nuovi modi per raccogliere fondi, incluso l'utilizzo di due dei superjumbo parcheggiati all'aeroporto di Changi come ristoranti temporanei.", spiega la compagnia aerea, "Un pasto in una suite costa S $ 642 ($ 474), mentre i posti in business class costano S $ 321, scendendo a S $ 96,30 per l'economia premium e S $ 53,50 per l'economia. I clienti possono anche pagare con miglia frequent flyer". Dato il grande successo del primo lancio del Restaurant A380 @Changi, Singapore Airlines ha dichiarato che estenderà l'offerta per altri giorni e con maggiori opzioni per la cena. Nel normale servizio di volo, gli A380 possono ospitare fino a 471 persone; i posti messi a disposizione per cenare sono circa la metà di quelli presenti in ciascun aeromobile, ci tengono a precisare dalla Singapore Airlines, "in linea con le linee guida del ristorante sui limiti di gruppo e le distanze".