2Rogers Stirk Harbour + Partners (RSHP) con Château La Coste sono lieti di presentare il completamento del lavoro finale di Richard Rogers iniziato prima del suo ritiro dallo studio nel giugno 2020. Château La Coste, un'area di 500 acri di straordinaria bellezza naturale è un rinomata meta di arte e architettura.", con queste parole è stato annunciata la fine dei lavori dell'ultimo progetto di Richard Rogers dopo l'annuncio del pensionamento dell'archistar che progettò il Centre Pompidou con Renzo Piano.

Situata nel vigneto di Château La Coste, la Richard Rogers Drawing Gallery è uno spazio espositivo di 120 m² che si erge a sbalzo su una collina tra gli alberi sopra una storica pista romana, con vista sulle antiche rovine di La Quille e sul Parco Nazionale del Luberon. La nuova galleria si aggiunge all'Architectural & Art Walk di Château La Coste, tra padiglioni di rinomati architetti tra cui Renzo Piano, Tadao Ando e Jean Nouvel La posizione remota e insolita selezionata da Rogers richiedeva un design e una fabbricazione su misura. Stephen Spence, partner associato di RSHP e responsabile del progetto, ha dichiarato: “La galleria è un'architettura meravigliosamente realizzata a mano che si innalza drammaticamente nella chioma degli alberi per ‘catturare la vista' delle montagne del Luberon. In contrasto con lo spazio neutro della galleria, la leggibilità della struttura esterna è migliorata dal suo audace colore arancione, scelto appositamente sia per completare, ma anche per contrasto con il paesaggio stagionale circostante ".

Progettato per avere il minimo impatto nel sito e nella sua ecologia, l'edificio si estende a sbalzo per 27 metri sopra il sito boscoso. Di natura industriale ma con eleganti dettagli artigianali, l'edificio stesso è una scultura in questo paesaggio. Camminando attraverso la struttura di sostegno è qui che il visitatore prova una sensazione di quasi fluttuazione. L'unica stanza rettangolare della galleria incornicia una vista del paesaggio attraverso una grande apertura all'estremità più lontana per ammirare la natura tutto intorno e un capolavoro di architettura.