Rimosso il gigantesco cuore di New York, simbolo di speranza e amore dedicato agli operatori sanitari New York aveva un nuovo simbolo, un gigantesco cuore rosso installato nella Piazza del Grande Esercito a Manhattan a New York. Si tratta della scultura realizzata dallo scultore Sergio Furnari a Central Park come tributo agli operatori sanitari e alle vittime di COVID-19. L’opera, installata il 25 ottobre, è già stata rimossa perché accusata di destare confusione.

A cura di Clara Salzano

New York aveva un nuovo simbolo, un gigantesco cuore rosso installato nella Piazza del Grande Esercito a Manhattan a New York. Si tratta della scultura realizzata dallo scultore Sergio Furnari a Central Park come tributo agli operatori sanitari e alle vittime di COVID-19. L'opera, installata il 25 ottobre, è già stata rimossa perché accusata di destare confusione.

Alta tre metri e con 1.360 chilogrammi, la scultura di Sergio Furnari a New York si intitola The Hero Monument ed era stata realizzata come simbolo di amore e speranzo per gli operatori sanitari e le vittime di Covid. Il 30 ottobre l'opera è stata rimossa in quanto lo scultore italiano non aveva alcun permesso per posizionare quel gigantesco cuore rosso a Central park, nonostante siano stati in tanti a manifestare di apprezzarlo. Furnari aveva ricevuto una sovvenzione di 4.000 dollari dal governo di New York City e aveva considerato tale somma come un permesso per l'installazione temporanea di The Hero Monument.

The Hero Monument di Sergio Furnari a New York

Creare un luogo di conforto emotivo e spirituale in una New York frenetica e ancora alle prese con le conseguenze del Covid, era questo l'obiettivo di Sergio Furnari quando ha deciso di installare il suo grande cuore rosso, scultoreo e reale, in uno dei luoghi simbolo di New York. Tuttavia, le buone intenzioni come al solito non bastano mai, così l'opera dello scultore Furnari è stata rimossa. The Hero Monument era l'estensione di un altra scultura realizzata dallo stesso artista a Central Park. La precedente installazione, creata durante la pandemia, era la scultura a grandezza naturale di un operatore sanitario inginocchiato con le braccia tese verso il cielo su un tappeto a forma di cuore.

In un'intervista prima della rimozione della scultura, l'artista ha spiegato la sua visione dell'opera. Il cuore e le opere di Furnari sono state ideate per portare conforto al personale sociosanitario così esposto durante l'ultima crisi di Covid.