La casa a forma di cilindro che riflette il paesaggio intorno L’architetto Sergey Kuznetsov, in occasione del festival “Archstoyanie”, ha ideato Russian Quintessential, un’incredibile abitazione immersa nella natura con tutti i comfort per vivere in totale relax. La casa, costruita ispirandosi alle tecniche navali, ha la forma di un tubo sospeso nell’aria che riflette il paesaggio tutto intorno mentre all’interno la vita scorre serena.

A cura di Clara Salzano

Foto per gentile concessione della società di costruzioni Krost

La casa ideale per chi cerca solitudine e romanticismo è un tubo riflettente sospeso in un parco nel villaggio di Nikola Lenivets, nella regione di Kaluga, a 200 km a sud di Mosca, in Russia. È ciò che sostiene l'architetto Sergey Kuznetsov che in occasione del festival "Archstoyanie" ha ideato Russian Quintessential, un'incredibile abitazione immersa nella natura con tutti i comfort per vivere in totale relax.

Ogni anno a Nikola Lenivets si tiene il festival all'aperto di opere del paesaggio chiamato "Archstoyanie". Per vari giorni diversi artisti espongono le proprie creazioni, che verranno poi inserite come opere permanenti nel parco. Il tema nel 2021 era ‘Personale' e gli architetti sono stati chiamati a parlare di come la pandemia abbia costretto le persone a rallentare e a concentrarsi sul mondo interiore, a intraprendere riflessioni filosofiche sul futuro dell'architettura russa attraverso soluzioni ingegneristiche uniche e moderne tecnologie di costruzione. Il progetto di Sergey Kuznetsov è direttamente correlato alla sua attività professionale e tocca temi urgenti come la qualità e l'innovazione in architettura. Un team di professionisti guidati da KROST ha contribuito a dare vita all'idea dell'autore. “Nikola-Lenivets è un luogo dove natura, arte e talento creano vera magia…Mi è sembrato interessante fare una dichiarazione su quella che oggi è considerata la perfezione nell'architettura russa e dimostrare che le cose di alta qualità possono essere fatte in grandi quantità nel nostro paese.”, ha commentato Sergey Kuznetsov.

La casa è a forma di "tubo" ha un diametro di 3,5 metri e una lunghezza di 12 metri. È posizionato su un terreno in pendenza che fa percepire la struttura come letteralmente sospesa nell'aria. Secondo il direttore generale di KROST, sono stati i metodi di costruzione navale che hanno permesso di dare vita all'idea originale dell'autore. “La base del telaio metallico è costituita da telai trasversali – nervature portanti installate a un passo di 500 mm l'una rispetto all'altra e collegate mediante traverse (guide orizzontali)…Questo è un vivido esempio di quando idee audaci e originali vengono implementate dalle capacità di un moderno complesso industriale e tecnologico". Il telaio dell'edificio è formato, ad esempio, da nervature di supporto, come un corpo di una nave, e il peso impressionante di circa 12 tonnellate della struttura è tenuto in equilibrio da soli sei bulloni. Una delle caratteristiche principali del progetto è il rivestimento in lamiera di acciaio a specchio che riflette la natura tutta intorno e al suo interno, rifinito in legno e metalli, permette di pernottare, cucinare e trascorrere un soggiorno confortevole. I visitatori potranno anche prenotare questa casa per vivere una notte nel cuore del parco di Nikola Lenivets.