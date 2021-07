Il ponte rosso che porta fortuna e fa impazzire la Cina Il Ruyi Bridge è già un’architettura iconica in Cina e nel mondo. Il caratteristico ponte rosso si trova a Chengdu e, visto dall’alto, ricorda un Ruyi incastonato nella città. Il Ruyi è un oggetto ornamentale tradizionale cinese a forma di S solitamente fatto di giada e che secondo la tradizione porta fortuna come questa scultura funzionale all’interno del tessuto urbano.

A cura di Clara Salzano

È soprannominato "il suono dei flauti di Pan", perché il suo design è ispirata ai flauti di Pan cinesi, uno strumento musicale tradizionale cinese, il Ruyi Bridge è già un'architettura iconica in Cina e nel mondo. Il caratteristico ponte rosso si trova a Chengdu, a sud della zona residenziale di CR Phoenix City vicino all'intersezione di Jian'nan Road, High-tech Zone. Il design del ponte con dinamiche ondulazioni simula il flusso del ritmo musicale, plasmando una scultura urbana funzionale.

Visto dall'alto, il ponte ricorda un Ruyi incastonato nella città. Ruyi è un oggetto ornamentale tradizionale cinese a forma di S solitamente fatto di giada. Il Ruyi in passato simboleggiava la buona fortuna in Cina per cui il nuovo ponte di Chengdu, progettato dallo studio di architettura ZZHK-Architects, rappresenta tutto ciò che nella vita va liscio grazie alla fortuna. Il ponte Ruyi collega il Dayuan Park sul lato sud e lo spazio urbano e il paesaggio verde sul lato nord, creando diversi livelli tra piste pedonali e ciclabili, scale a chiocciola.

Il ponte Ruyi è lungo 331 metri e si affaccia sulla via verde del Dayuan Central Park. "La parte di Tianfu 2nd Street è una trave prefabbricata in acciaio con sezione trasversale uguale, lunga 42 m. Le due rampe a spirale sono realizzate con solai alveolari continui in cemento armato, rispettivamente di 76 m di lunghezza e 42 m di lunghezza. La larghezza libera del ponte va da 2,36 a 9,23 m e due sedili aerodinamici sono fissati nei due punti di intersezione", spiegano gli architetti ZZHK-Architects che sono riusciti a creare un'infrastruttura che è diventata un punto panoramico per molte celebrità, per l'attività fisica e l'intrattenimento dei residenti. A novembre 2020, il Ruyi Bridge ha ricevuto un Copper Award in Space Creativity durante i Golden Panda Tianfu Creative Design Awards.