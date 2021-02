"Love is in the air" canta una nota canzone di John Paul Young e mai come in questo periodo dell'anno, con il San Valentino alle porte, ci sentiamo romantici e desiderosi d'amore. Per chi è in coppia è l'occasione per celebrare di più e in modo originale il proprio sentimento. E anche se ancora non è possibile fare le valigie, possiamo comunque iniziare a sognare di viaggiare e raggiungere luoghi romantici. Proprio ora, come mai prima, complice sicuramente la pandemia che stiamo vivendo, sentiamo il bisogno di un piccolo cambio di scenario, di una boccata d’aria fresca, ancora meglio se in compagnia della nostra dolce metà. Ecco perché vi suggeriamo una serie di luoghi e alloggi da raggiungere per una fuga romantica appena sarà possibile tornare a viaggiare liberamente.

Dalle case a forma di cuore ai rifugi di montagna, dalle case sull'albero ai cottage di campagna fino alle capanne immerse nella foresta, sono tantissimi gli alloggi romantici in cui sarebbe bello trascorrere San Valentino. E anche se sarà difficile per tante coppie organizzare una fuga d'amore, si può sempre viaggiare con la mente e segnare nella propria lista dei desideri, da soddisfare appena sarà possibile, alcuni dei luoghi più romantici in cui soggiornare per vivere presto attimi d'amore indimenticabili. Airbnb festeggia il mese più romantico dell’anno proponendo ventuno case romantiche, una per ogni regione d’Italia, dove trascorrere un weekend d'amore.

Mai come in questi mesi abbiamo sentito la mancanza degli affetti più stretti, come familiari, amici e dolci metà. Durante la pandemia, tante sono le storie nate a distanza, con la tecnologia come unico mezzo per viaggiare. E visto che quest’anno alcune coppie non potranno programmare una fuga d’amore, Airbnb ha realizzato una romanticissima selezione di case da raggiungere appena sarà possibile per una fuga d'amore d'eccezione. Per chi vuole tornare indietro nel tempo e vestire gli abiti dei protagonisti di Bridgerton, si possono aggiungere alla lista desideri alcune case ispirate al periodo della Regency inglese perfette per vivere una storia degna di un romanzo d’amore ottocentesco. Nella lista degli alloggi più romantici al mondo c'è un fienile con una storia lunga 700 anni in Italia e una fattoria con il tetto di paglia risalente a 200 anni fa in Germania, case sull'albero e soggiorni in strutture con servizio particolarmente romantico come la vasca idromassaggio. Ce n’è per tutti i gusti e i desideri, basta solo scegliere.