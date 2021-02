Dai vasi a forma di cuore alle lampade che immortalano un luogo e un momento perfetto da condividere con qualcuno di speciale, sono tante le idee regalo per celebrare San Valentino, che siate in coppia o anche da soli, con i vostri amici a quattro zampe o per chiunque decidiate sia il vostro Valentino. In quello che è considerato il giorno più romantico dell'anno l'unica cosa certa è che "All you need is love", come cantavano i Beatles e per festeggiare l'amore in ogni sua forma e condizione, vi proponiamo alcune idee di design last minute da regalare al proprio partner, a sé stessi, all'innamorato segreto, alla persona a cui tenete di più o anche al vostro amico a quattro zampe.

Seletti festeggia San Valentino e gli innamorati presentando due nuovi oggetti, che vanno ad aggiungersi a tanti altri prodotti del marchio più irriverente del design e che sono perfetti per celebrare il giorno più romantico dell'anno. Si tratta della lampada da tavolo "With Me" e il vaso "Love in Bloom", oggetti dall’anima poetica, frutto della consolidata collaborazione con il designer-artista Marcantonio. "With me" è un oggetto luminoso che raffigura due mani, senza sesso e senza genere, etnia o età, che si uniscono, simbolo di un amore puro e incondizionato nella sua essenza. La luce che si sprigiona dal contatto delle due mani è per il designer "l’energia che ogni individuo è capace di trasmettere all’altro, la forza dello stare insieme, la ragione primordiale dell’essere umani". "Love in Bloom" è un iperrealistico vaso a forma di cuore, già un’icona Seletti (prima in porcellana poi in versione gold), che è stato presentato in una sperimentale ed eterea edizione in vetro come inno all’amore. Questi due nuovi progetti, che sottolineano l’attitudine del brand alla sperimentazione, vanno ad ampliare l’immaginifico mondo Seletti ricco di proposte perfette da regalare a chi più amate come la lampada My Little Valentine o la collezione di lettere Metalvetica per creare il nome per proprio innamorato o tutte le scritte che più desiderate.

Se San Valentino è considerato la festa degli innamorati, è giusto che venga celebrato anche l’amore per i propri amici a quattro zampe. Così United Pets, brand leader nella produzione di accessori di design per gli amici a quattro zampe, celebra l’amore in ogni sua forma presentando una selezione di idee regalo originali e inaspettate dedicate agli animali domestici, come la maglietta T-Dog con la sagoma di un cuore, i collari della linea Mignon e il dispenser di sacchettini igienici Bon Coeur di Annalisa Margarini e Giovanna Molteni, la cuccia Snorefie, immaginata da Carlo Dameno e Monica Ferrigno per coccolare i nostri pet e una Cat Cave per far giocare il proprio micio.