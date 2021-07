Questo yacht di lusso ha persino un suo porto privato a bordo Se pensate che un porto debba essere solo a terra, non conoscere l’ultima creazione di Lazzarini Design Studio. Si chiama Saturnia ed è un super yacht di lusso che ha persino un porto a bordo. Il futuristico yacht misura 100 metri ed è caratterizzato da una silhouette con linee nette e spigolose. La nave sarà interamente realizzata in fibra di carbonio a secco così da risltare più leggera del 50% rispetto ad altre navi di dimensioni simili.

A cura di Clara Salzano

Se pensate che un porto debba essere solo a terra, non conoscere l'ultima creazione di Lazzarini Design Studio. Si chiama Saturnia ed è un super yacht di lusso che funge anche da cantiere navale per piccoli tender a servizio dell'armatore. Il futuristico yacht misura 100 metri ed è caratterizzato da una silhouette con linee nette e spigolose. La nave sarà interamente realizzata in fibra di carbonio a secco così da risltare più leggera del 50% rispetto ad altre navi di dimensioni simili, senza penalizzare la velocità.

Saturnia si sviluppa su cinque piani e può essere configurato per ospitare da dieci a venti suite a bordo, per gli ospiti e venti membri dell'equipaggio. La caratteristica principale dell'imbarcazione è il suo porto privato che si trova al centro dello scafo. È possibile accedere a questa area riparata unica tramite due grandi aperture su ciascun lato che si alzano automaticamente quando richiesto. Proprio come un normale molo, consente di usare le imbarcazioni presenti a bordo e l'ormeggio all'interno anche di tender con pescaggio fino a cinque piedi. Può essere visto come un ingresso trionfale all'abitazione galleggiante di un facoltoso proprietario oppure come l'entrata scenografica di una magnifica location da festa privata. Le aperture laterali possono essere anche usate, infatti, come aree lounge all'occorrenza con pavimentazione vetrata panoramica.

Il superyacht dei sogni non solo è progettato per offrire i migliori comfort a bordo ma anche per essere più leggero e sostenibile di tutti gli altri yacht delle stesse dimensioni e velocità. L'imbarcazione è dotato di propulsione ibrida e utilizza due motori diesel laterali e un sistema di idrogetto elettronico centrale, che può far funzionare lo yacht a zero emissioni. Al momento Saturnia rappresenta ancora solo un prototipo ma potrebbe essere costruito per 300.000.000 di dollari in circa trenta mesi.