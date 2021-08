Aprirà a settembre il nuovo ristorante Disney a Epcot per un’esperienza culinaria in orbita Preparati ad un’esperienza culinaria unica al mondo perché da settembre aprirà il nuovo ristorante Space 220 presso il Disney World Epcot, che, attraverso due “ascensori spaziali” trasporterà gli ospiti in un luogo in cui ti sembrerà di essere a 220 miglia sopra la Terra, fino alla stazione spaziale Centauri.

A cura di Clara Salzano

Il Walt Disney World Resort ha annunciato che aprirà a metà settembre il nuovo ristorante Space 220, a Epcot, che sorge accanto all'attrazione Mission: SPACE per un'esperienza culinaria coinvolgente mai provata prima, in grado di far sentire gli ospiti in orbita. Attraverso due "ascensori spaziali" si viene trasportati in un luogo in cui sembrerà di essere a 220 miglia sopra la Terra, fino alla stazione spaziale Centauri.

L'esperienza culinaria spaziale simula un lancio per 220 miglia sopra la Terra, fino a raggiungere il nuovo ristorante Space 220, che si inserisce perfettamente nella storia della Disney a Epcot. A dare la notizia della nuova attrazione è Zach Riddley, Disney Imagineer, che ha condiviso sul suo Instagram e su TikTok un'anteprima video del nuovo spazio immersivo dell'Epcot: "Questa esperienza coinvolgente ti porta alla Stazione Spaziale Centauri, dove puoi dare uno sguardo virtuale al pianeta dall'alto mentre ceni.", spiega mentre gira per gli spazi avvolgenti del ristorante, "Space 220 è un'aggiunta perfetta a EPCOT che continua la nostra eredità di narrazione originale: esperienze fantastiche radicate nella scienza reale e progettate con una serie di esperti di livello mondiale che ti fanno chiedere "come hanno fatto?!.. Questa esperienza con l'ascensore spaziale è l'ingresso della nostra generazione in questa ricca eredità di ispirazione che definirà il futuro di Epcot e un'aggiunta perfetta a World Discovery!".

Space 220 prende il nome dall'altitudine alla quale la ISS gira intorno alla Terra. Il ristorante è caratterizzato da grandi finestre panoramiche che offrono agli ospiti una vista simulata simile a quella che vedono gli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Il viaggio parte a bordo di uno dei due ascensori spaziali. Guardando in basso, durante l'ascesa, attraverso una finestra si vedrà Epcot rimpicciolirsi; alzando lo sguardo inizierà ad apparire la Stazione Spaziale. Uno volta giunti alla Stazione, si attraversa la sala da pranzo a tema Spaziale da cui si gode di una vista panoramica della Terra sottostante e di una varietà di attività lavorative e di svago che si svolgono nello spazio oltre le finestre del ristorante. "Il ristorante Space 220 rappresenta un'altra grande pietra miliare nella trasformazione in corso e storica che sta avvenendo ora all'Epcot", spiega Zach Riddley. La nuova attrazione culinaria farà parte della celebrazione del 50° anniversario del Walt Disney World Resort.