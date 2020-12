Nintendo e Universal Studios Japan svela le prime immagini di un progetto che dura da anni: il primissimo parco a tema Nintendo, chiamato Super Nintendo World. Ad accedere nel fantastico mondo game è stato l'ospite d'eccezione Shigeru Miyamoto sviluppatore e designer Nintendo e soprattutto ideatore di Super Mario che ha realizzato un video accattivante su tutto quello che si potrà trovare all'interno del parco e le attività in cui gli ospiti saranno coinvolti, dal castello di Peach e il castello di Bowser che dominano il sito a giochi dove il corpo umano sarà coinvolto in modo dinamico raccogliendo monete, saltando e interagendo.

Shigeru Miyamoto, il papà di Super Mario, ci conduce nello straordinario mondo di Nintendo, ad Osaka, in Giappone, fornendoci le prime immagini del più grande parco divertimenti a tema Nintendo. Il Super Nintendo World contiene giostre e attrazioni a tema Mario Kart e Yoshi, oltre a ristoranti, negozi e altre esperienze che si potranno trovare solo agli Universal Studios Japan. Inoltre chi si avventurerà nel Super Nintendo World proverà un nuovo tipo di esperienza di gioco in cui saltare e raccogliere monete virtuali. Gli ospiti possono acquistare un braccialetto e sincronizzarlo con i propri smartphone per tenere traccia del proprio punteggio e competere con gli altri ospiti del parco. Basta premere il suo sensore vicino agli oggetti del parco come un portamonete di Super Mario e un oggetto virtuale apparirà in un'app Super Nintendo World sincronizzata nello smartphone. Ancora non è chiaro come il braccialetto, soprannominato Power-Up Band, influenzerà la visita al parco e le esperienze di gioco, ma Miyamoto-san ha accennato ad attrazioni sorprendenti e pannelli interattivi nascosti che i visitatori del parco potranno scoprire di persona.

Una pista di Mario Kart è ospitata all'interno di una replica del castello di Bowser: i visitatori siederanno in uno sorta di go-kart in stile Mario Bros che si spostano su una pista simile a un ottovolante. Nelle attrazioni di Key Challenge, gli ospiti possono ritirare le chiavi, raccogliere i timbri dei personaggi e altro ancora utilizzando tutto il corpo in attività dinamiche. Il Super Nintendo World includerà anche negozi di articoli da regalo con prodotti Nintendo esclusivi. Il ristorante del parco è a tema Toad con possibilità di affacciarsi nella sua cucina. Dovremo però aspettare fino all'apertura del parco prevista per il 4 febbraio 2021 per conoscere le altre attrazioni e novità assolute previste per il primo parco a tema Nintendo che aprirà prima in Giappone, poi verrà lanciato anche negli Universal Studios a Orlando, Los Angeles e Singapore.