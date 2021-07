Il cartellone pubblicitario è un gigantesco gatto 3D che sembra reale Un enorme cartellone pubblicitario 3D di un gatto è apparso su un edificio nel distretto di Shinjuku a Tokyo attirando l’attenzione di tutti coloro che dalla stazione si recano verso il centro della città. Il felino 3D prende sembra prendere vita sul cartellone pubblicitario grazie ad uno schermo curvo a LED da 155 metri quadrati con risoluzione 4K che rende l’immagine realistica ed impressionante.

A cura di Clara Salzano

Cos'è "la visione incrociata di Shinjuku"? È il nuovo concept pubblicitario realizzato all'uscita est della stazione di Shinjuku, a Tokyo. Si tratta di un originale cartellone stradale installato sul tetto di un edificio, equivalente al 4° piano del palazzo e caratterizzato da un LED dalla forma imponente che sta attirando l'attenzione di tutti coloro che dalla stazione si recano verso il centro della città. La visione incrociata di Shinjuk sorge su un edificio ad uso misto dove i piani dal 1° al 3° possono essere utilizzati come spazio per eventi su base settimanale mentre il quarto piano viene usato per la pubblicità.

Un enorme cartellone pubblicitario 3D di un gatto è apparso su un edificio nel distretto di Shinjuku a Tokyo attirando l'attenzione di tutti coloro che dalla stazione si recano verso il centro della città. Il felino 3D sembra prendere vita sul cartellone pubblicitario grazie ad uno schermo curvo a LED da 155 metri quadrati con risoluzione 4K che rende l'immagine realistica ed impressionante. Il gatto sembra incombere sul quartiere di Shinjuku. Il cartellone pubblicitario animato segue il gatto dalle 7 del mattino all'una. Al mattino, il gatto si sveglia e inizia a miagolare alla folla. Talvolta il gatto sembra cadere nel sonno, altre volte sbircia oltre il bordo dello scaffale su cui si trova e miagola alle persone che passano. È davvero sbalorditivo. Un account Twitter è diventato virale seguendo una giornata tipo del gatto.

Cross Space è la società che ha ideato la visione incrociata di Shinjuku e che condivide un feed live di 24 ore su YouTube dello strepitoso gatto in modo che gli spettatori di tutto il mondo possano tenere d'occhio il simpatico felino. Le trasmissioni di prova sono in onda da giugno ma la visione del gatto 3D verrà lanciato ufficialmente a tempo pieno il 12 luglio 2021. L'incrocio, posto all'uscita est della stazione di Shinjuku, è frequentato da oltre 190.000 persone che passano davanti al cartellone ogni giorno della settimana.