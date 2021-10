Smart working a 2.173 metri di altezza: sul Monte Bianco l’ufficio più alto d’Italia Lo smart working più alto d’Italia si fa sul Monte Bianco, a più di duemila metri di quota, con vista sulla principale vetta del Bel Paese. Per chi ha la possibilità e il desiderio di lavorare a stretto contatto con la natura, semmai approfittando di una pausa sportiva sulla neve, può recarsi in un ufficio d’eccezione a 2.173 metri di altezza.

A cura di Clara Salzano

Lo smart working allo Skyway Monte Bianco

Se si vuole cercare un lato positivo del periodo pandemico che stiamo vivendo è quello sicuramente di aver fatto riscoprire a molti la bellezza di trascorrere il proprio tempo all'aria aperta, a stretto contatto con la natura e semmai creare il proprio ufficio tra boschi, cascate o spiagge paradisiache. Perché, ammettiamolo, la pandemia ha finalmente sdoganato il mito dello smart working e rivelato a tanti datori di lavoro, i più illuminati, che si può lavorare da casa, dall'albergo o da qualsiasi altro posto che non sia l'ufficio tradizionale ed essere ugualmente, se non anche di più, produttivi. Così per chi ne ha la possibilità, ha inaugurato l'ufficio più alto d'Italia per fare smart working a 2.173 metri d'altezza. Avviene sullo Skyway Monte Bianco dove, grazie anche ad alcuni arredi che sembrano fluttuare dell'aria, si può godere di una vista senza soluzione di continuità sulla montagna più alta d’Italia.

Skyway Monte Bianco e Lago per l’ufficio più alto d’Italia

55 euro al giorno per lavorare nell'ufficio più alto d'Italia

Lavorare immersi nella natura con vista mozzafiato sulle montagne è probabilmente il sogno di tanti, soprattutto di chi è costretto in un ufficio chiuso davanti ad uno schermo fisso. Così può sembrare un sogno la possibilità di un ufficio a più di duemila metri eppure è una realtà introdotta da Skyway Monte Bianco e Lago che hanno creato un vero e proprio ufficio in alta quota dove poter fare smart working. La postazione costa 55 euro al giorno e permette non solo di avere un ufficio d'eccezione da cui lavorare ma anche pranzare e godere della natura, fare una pausa caffè e anche dello sport, restando ovviamente sempre connessi ma con splendida vista su Courmayeur e il Monte Bianco. La tariffa giornaliera comprende anche il trasporto nell'impianto di risalita A/R che conduce in cima.

Air Table di Lago per lo smart working ad alta quota

Il Monte Bianco può essere lo sfondo privilegiato di chi decide o può lavorare a 2.173 metri d'altezza. Sempre più persone stanno scegliendo infatti di lavorare a contatto con la natura e Courmayeur con Skyway Monte Bianco hanno registrato un forte aumento di richieste di smart working nei propri paesaggi naturali unici. "Lo smart working in quota permette di bilanciare le esigenze lavorative con il relax della natura alpina, con la qualità della vita in montagna, che scandisce una pausa pranzo con un’attività fisica per scaricare le tensioni, senza rinunciare alle comodità della vita “connessa” grazie alla tecnologia", spiega Lago che con i suoi arredi sospesi come il tavolo “Air Table” rende possibile un ufficio ad alta quota che non interferisce con la bellezza del paesaggio.