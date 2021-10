Squid Game, cosa significano i simboli geometrici sul volto delle guardie Cosa significano veramente i simboli sulle maschere delle guardie di Squid Game? L’ultimo k-drama di successo di Netflix è già un cult delle serie tv grazie ai numerosi elementi e segni nascosti che stuzzicano la curiosità di tanti. Il regista e la costumista della serie hanno svelato il segreto di alcuni simboli di Squid Game.

A cura di Clara Salzano

Il significato dei simboli delle maschere di Squid Game

Cosa significano veramente i simboli sulle maschere delle guardie di Squid Game? Il nuovo k-drama di Netflix è la serie del momento che sta tenendo tutto il mondo in tensione per seguire le vicende un gruppo di 456 disperati che partecipano a una serie mortale di giochi per bambini. La posta in gioco è un mucchio di denaro. La serie però è molto più di una semplice trama. Squid Game, creato da Hwang Dong-hyuk, è infatti già un cult delle serie tv e ha conquistato in tanti con alcuni elementi caratteristici, come le scarpe e le tute dei personaggi, le scenografie d'ispirazione architettonica, e i significati nascosti della serie di successo. Molti si saranno chiesti infatti cosa significhino veramente i simboli sulle maschere delle guardie di Squid Game. Il regista e la costumista della serie ne hanno svelato il segreto.

Uno dei più grandi enigmi della prima stagione di Squid Game è rappresentato dalle guardie del gioco che indossano caratteristiche tute rosse e maschere con forme geometriche diverse. La serie non svela mai l'identità dei personaggi dietro alle maschere ma grazie al regista Hwang e alla costumista dello show, Chae Kyung-Sun, sappiamo cosa significano i simboli sulle maschere delle guardie della serie: il cerchio, il triangolo e il quadrato rappresentano la gerarchia dell'organizzazione del gioco, come per una società che può avere un sistema di classi. I diversi ruoli delle guardie all'interno del gioco sono indicati appunto dai diversi simboli che compaiono sulle loro maschere nere: i cerchi rappresentano i semplici lavoratori all'interno dell'organizzazione; i triangoli indicano i soldati armati dello staff; i quadrati simboleggiano i dirigenti della struttura gerarchica nel gioco.

Il motivo per cui sono state usate le forme geometriche del cerchio, del triangolo e del quadrato non è solo perché sono simboli algebrici fondamentali e riconosciuti da tutti nel mondo ma è legato alle lettere dell'alfabeto coreano: il cerchio indica la lettera "O"; il triangolo rappresenta la lettera "J" e il quadrato è la lettera "M". Le tre lettere "OJM" è l'acronimo del nome del gioco coreano che ha ispirato la serie, "Ojingeo Geim".