La mini casa per dormire sotto le stelle nell’area protetta più grande del Piemonte Dormite in una mini casa sostenibile ispirata ai rifugi dei pastori, sotto le stelle e nel silenzio della natura più incontaminata dell’area protetta più grande del Piemonte è il progetto per l’estate 2021 di Starsbox e Airbnb che hanno realizzato una caratteristica struttura dal tetto apribile nel Parco Naturale delle Alpi Marittime in cui trascorre delle notti da sogno.

A cura di Clara Salzano

Per chi sogna un'estate di notti stellati e immersi nella natura, nel Parco Naturale delle Alpi Marittime, l’area protetta più grande del Piemonte, si trova la destinazione ideale. Si chiama Starsbox ed è una mini casa sostenibile ispirata ai rifugi dei pastori, dove dormire sotto le stelle e nel silenzio della natura più incontaminata. Il progetto è la risposta di Airbnb al nuovo trend dell’estate 2021, che vede le ricerche degli italiani verso le destinazioni rurali aumentare del 51% rispetto allo stesso periodo nel 2019. Starsbox si raggiunge infatti solo dopo un trekking di quasi 3 ore tra le bellezze del parco.

A 2400 metri di altitudine, circondata dalle vette e con vista sul Lago delle Protette, Starsbox è una mini casa realizzata in legno di pino che grazie al suo tetto apribile permette di dormire tutte le notti sotto il cielo stellato del Parco Naturale delle Alpi Marittime. La struttura, che si ispira agli antichi rifugi dei pastori, si trova nei pressi del rifugio “E. Questa” e non lontano dai laghi alpini o dagli antichi fortini presenti nel parco che costituisce l’area protetta più grande del Piemonte. Non è difficile, all'imbrunire, avvistare camosci e stambecchi e immergersi nella natura mozzafiato del parco. Al calar del sole, si può aprire il tetto della Starsbox per ammirare lo spettacolo del cielo stellato, totalmente privo di inquinamento luminoso, tanto da trascorrere una notte da sogno mentre si scorge la via lattea e le principali costellazioni.

Una vacanza all'insegna della digital detox, è quella promessa in quest'incredibile nell’area protetta più grande del Piemonte, disponibile su Airbnb. Infatti, nel Parco Naturale delle Alpi Marittime, a 2400 metri di altezza, i cellulari spesso non prendono, le mail non arrivano, i social network improvvisamente si fanno silenziosi e tutto quello che rimane è la natura. La mini casa sostenibile si raggiunge soltanto attraverso un percorso di trekking, per il quale si raccomanda una forma fisica adatta, che attraversa quella che un tempo era riserva di caccia dei re di Casa Savoia e oggi è un angolo incantato di montagna all’ombra delle sue vette severe, i ghiacciai più meridionali delle Alpi, innumerevoli laghi alpini e un tesoro di biodiversità animale e vegetale.