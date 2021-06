"Crediamo che le esperienze abbiano il potere di trasformarci e mostrarci qualcosa di nuovo dentro di noi. Summit One Vanderbilt sarà la destinazione più emozionante di New York City. Un'esperienza che sfrutta la posizione, l'altezza e le viste di Midtown di One Vanderbilt, immergendo i visitatori in modo spettacolare. New York City è la capitale mondiale della cultura, siamo orgogliosi di aggiungere a questa grande eredità.", commenta Marc Holliday, Presidente e CEO, SL Green Realty Corp che ha presentato con queste parole il nuovo ascensore vertiginoso di New York. Si chiama Summit One Vanderbilt e sorgerà in cima al One Vanderbilt, il nuovo grattacielo commerciale più alto di Midtown Manhattan e tra i primi 30 edifici più alti del mondo.

Concepito come un "parco centrale nel cielo", Summit One Vanderbilt offrirà le migliori viste di New York a 420 metri di altezza. La nuova ascensore panoramica è in costruzione in cima al grattacielo One Vanderbilt il cui progetto ha incluso il più grande getto di calcestruzzo continuo di New York City, per un totale di 4.200 iarde cubi in un periodo di 18 ore. Il sistema Summit prevede due ascensori a pignone e la cremagliera più alti del mondo e, con i suoi 27 metri quadrati ciascuno, risultano essere i più grandi ascensori con pavimento in vetro del mondo. La struttura è progettata per far mettere in discussione agli ospiti la loro percezione dell'ambiente costruito, la loro connessione con la natura e il modo in cui percepiscono se stessi.

Insieme al Chrysler Building e all'Empire State Building, One Vanderbilt è uno dei tre punti di riferimento che definiscono lo skyline di Manhattan. Il progetto prevede la creazione di spazi per uffici all'avanguardia e nuovi percorsi accessibili a uno dei più grandi snodi di trasporto della città. L'edificio è collegato direttamente al Grand Central che costituisce una porta di accesso alla città, accogliendo ogni giorno migliaia di pendolari. La torre verrà completata entro il 2022. Il progetto comprende quattro volumi ad incastro e affusolati che si ergono a spirale verso il cielo e creano una forma elegante in dialogo con il vicino Chrysler Building. Il design dell'edificio libera anche l'angolo Vanderbilt donando alla città una vista verso la stazione che è stata ostruita per quasi un secolo.