Svelato il nuovo logo di Sanremo Giovani 2021

A cura di Clara Salzano

Il logo di Sanremo Giovani

Sanremo Giovani 2021 è prossimo ormai. Le audizioni dei quarantasei artisti selezionati si terranno l’8 novembre a Roma. Nell'attesa che si inizi ad entrare nel vivo dell'evento canoro, è stato presentato il logo ufficiale dell’edizione di Sanremo Giovani 2021. Blu e arancione sono i colori che caratterizzano l'immagine grafica di Sanremo Giovani compresa in un tondo che sembra evocare lo spazio infinito.

Il clima da Festival di Sanremo inizia a farsi sentire e la notizia dell'uscita del logo di Sanremo Giovani 2021 ha fatto emergere già una certa fibrillazione. Sono in tanti infatti ad aspettare che l'evento sonoro più famoso d'Italia si svolga e già tutti i tecnici e professionisti del settore sono alle prese con l'organizzazione del Festival. La pubblicazione del logo è solo la prima immagine che anticipa il fermento dei prossimi mesi per Sanremo 2022. Il logo di Sanremo Giovani 2021 riprende il colore blu solito di Sanremo e già usato anche per il logo dello scorso anno.

Il Festival di Sanremo 2021 al Teatro Ariston

Il cerchio ad anelli concentrici che raccolgono la scritta della kermesse era un elemento geometrico presente anche nel logo di Sanremo 2020 a cui si aggiunge un piccolo cerchio arancione brioso. Cambia inoltre il font utilizzato per la scritta "Sanremo Giovani" e l'immagine diventa più nitida, dai contorni più precisi, come richiede la tendenza grafica più diffusa oggi. L'unico interrogativo che resta è comprendere quanto si possa parlare effettivamente di logo considerando la definizione del termine "scritta o simbolo grafico (o l’insieme di entrambi) che identifica un prodotto, un’azienda, un’associazione ecc.". (Garzanti Linguistica).

Il logo di Sanremo Giovani 2020

Sanremo Giovani precede ogni anno la famosa kermesse canora dell'Ariston. I giovani artisti si daranno appuntamento l‘8 novembre 2021 a Roma per iniziare le audizioni. Il 15 dicembre si svolgerà la serata finale che si concluderà con la scelta dei due artisti che saranno invitati a partecipare al Festival di Sanremo 2022 con i “Big”.