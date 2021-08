Questo ritiro olistico alle Baleari è l’esperienza più incredibile che tu possa fare quest’anno Preparati a vivere l’esperienza più incredibile della tua vita a The Body Camp Mallorca. Si tratta del centro olistico più popolare d’Europa ma è anche di più. Leader nel settore dei viaggi di fitness/benessere, immerso nella vegetazione più selvaggia di Maiorca, in una villa storica ed elegante, The Body Camp offre l’occasione di sfuggire dalla monotona quotidianità, ricaricarsi e dare nuovo senso al proprio stile di vita.

A cura di Clara Salzano

Dimentica la tua vita così come la conosci, abbandona la tua comfort zone, preparati a vivere l'esperienza più incredibile della tua vita una volta varcata la soglia di The Body Camp Mallorca. Si tratta del centro olistico più popolare d'Europa ma è anche di più. Le esperienze in viaggio, si sa, valgono talvolta anche più del viaggio stesso e il mercato è in continua ricerca di pratiche uniche, coinvolgenti, appaganti da far vivere ai turisti globali. The Body Camp offre l'occasione di sfuggire dalla monotona quotidianità, ricaricarsi e dare nuovo senso al proprio stile di vita, immersi nella natura selvaggia delle Baleari e in contatto con persone motivate e stimolanti.

Ho provato il ritiro olistico più popolare d’Europa ed è stata l’esperienza più incredibile della mia vita. The Body Camp si è affermato negli ultimi anni come leader nel settore dei viaggi di fitness/benessere. E se pensate che si tratti solo di un campo improntato sulla perdita di peso siete lontani dalla visione che il ritiro vuole trasmettere. Sentendo parlare di "ritiro fitness" a molti sarà venuto in mente il tipico bootcamp in stile militare ma a The Body Camp Mallorca ti spronano a ripensare il tuo stile di vita, migliorare le tue abitudini e superare i tuoi limiti. Ti chiederai: "Come?". Il segreto è un programma ben studiato ed equilibrato, che si svolge nell'arco di una settimana, in cui si viene incoraggiati a uscire dalla propria comfort zone e lavorare al meglio sulle proprie capacità.

Il programma

Si inizia ogni mattina alle 7:00 circa con un programma attentamente strutturato per motivare gli ospiti a raggiungere i propri obiettivi di salute e fitness. Non si tratta semplicemente di attività sportive ma anche di incontri e sessioni di confronto in cui si affrontano le proprie scelte di vita per arrivare a cambiare le abitudini quotidiane e capire cosa vuol dire "vivere sano", senza mai dimenticare di divertirsi. Dallo yoga ai circuiti di total body training, dai workout al trekking, il programma cambia di giorno in giorno in modo da consentire di lavorare diverse parti del corpo e non annoiarsi mai. Per i primi giorni il programma può risultare impegnativo, soprattutto se si viene da un anno di poco allenamento, ma presto la fatica sparisce e resta lo stupore e la gioia di riuscire a raggiungere obiettivi che prima ritenevi irraggiungibili. A giocare un ruolo fondamentale è anche l'entusiasmo del gruppo che ti trascina e sprona a dare sempre il meglio di sé e ad allontanare i pensieri negativi. Lo staff, sempre energico e competente, a ritmo di musica fa dimenticare che ci si sta effettivamente allenando e il tempo sembra volare. Durante la mattinata e le varie sessioni ci si ritrova attorno a una lunga tavola dove viene servita la colazione o golosi spuntini energetici. Le attività di gruppo finiscono alle 13:00, orario di pranzo, per poi continuare a scelta nel pomeriggio per chi desidera potenziare il proprio programma oppure preferisce rilassarsi a bordo piscina, in stanza, o andare in esplorazione dell'isola.

La villa

The Body Camp Mallorca sorge su un sito permanente di 25 acri, a Sencelles, al centro dell'isola di Maiorca, circondato da una natura selvaggia e panorami mozzafiato, dove i colori dell'alba e tramonto sembrano dipingere tele impressioniste da collezionare. La tenuta si sviluppa a partire da una struttura principale caratterizzata da una villa rustica in pietra chiara in perfetto stile maiorchino. L'edificio centrale ospita quattordici camere eleganti e accoglienti per meno di trenta ospiti a settimana, in alloggi privati o condivisi, una palestra, uno studio yoga e una splendida area relax comune dove leggere, suonare la chitarra, guardare la tv o semplicemente rilassarsi e socializzare con gli altri membri del gruppo. Il ritiro comprende anche una piscina, una sala massaggi e una struttura dedicata alla cucina di The Body Camp, che ricopre un ruolo fondamentale nel programma di raggiungimento dei propri obiettivi di fitness e salute. È qui che si trova il lungo tavolo comune all'aperto dove si consumano gli ottimi pasti di gruppo, si gioca, si fa amicizia e ci si diverte.

Il cibo

La maggior parte degli ospiti di The Body Camp è lì per dimagrire, migliorare la propria forma fisica e potenziare i propri allenamenti, anche se non è questo il vero scopo del ritiro. Ecco perché il primo giorno si indica il tipo di menù che si desidera seguire, tra quello dimagrante, fitness o di potenziamento. Il programma culinario è gestito dall'affermato Executive Nutritional Chef e partner di The Body Camp Ben Whale, che propone agli ospiti del ritiro un menù sempre vario, 100% vegetale, fresco, naturale. Tutti i pasti sono privi di zuccheri, prodotti chimici e additivi. Sono banditi alcool e bevande gassate. Si bevono acque aromatizzate e con pasti così deliziosi e completi non senti la mancanza di nulla né il senso di fame. Dai pancake vegani a colazione fino ai brownie per dolce la sera, il menù proposto nel ritiro è ciò che di più sano e allo stesso tempo goloso si possa desiderare nella propria vita quotidiana. Ecco perché parte delle attività pomeridiane sono le sessioni di cooking class tenute da Ben Whale che insegna agli ospiti come riproporre a casa propria le sue ricette. Una settimana a The Body Camp parte da £ 1.750 a persona, pensione completa, voli e trasferimenti esclusi (programma attivo dal venerdì al venerdì), e c'è anche chi sceglie di rimanere oltre la prima settimana per raggiungere altri e più elevati obiettivi.

Addio paure

Se il pensiero dei ritiri di fitness ti ha sempre intimidito o disinteressato, preparati a scoprire un mondo completamente inesplorato che ti donerà molto più di ciò che potresti chiedere. The Body Camp non si concentra solo sul tuo benessere fisico o su una perdita di peso estrema, ma ti aiuta a capire e migliorare te stesso emotivamente per abbandonare la propria comfort zone e adottare uno stile di vita più sano. Al The Body Camp Mallorca si recano infatti tutti coloro che desiderano dare una scossa alla propria vita. Il ritiro è adatto per tutti i livelli di fitness, tutte le età, i pesi e i tipi di personalità; viaggiatori singoli, coppie e amici, desiderosi di un soggiorno pieno di fitness, positività, una deliziosa dieta a base di piante e tante risate. Anche molte celebrità del mondo dello spettacolo britannico hanno scelto The Body Camp, come Lisa Snowdon e Hugo Taylor, perché nel ritiro non importa chi sei e da dove proviene, si è tutti uguali. E così, anche con tutte le attività e i dialoghi in inglese, ci si riesce ad integrare nel gruppo che per una settimana, o anche di più, diventa la tua famiglia. E in questo ambiente, lontano dalla tua comfort zone, riesci a liberarti completamente e affrontare tutti i tuoi limiti, provando a superarli. E c'è tra gli ospiti di The Body Camp chi assicura di aver superato anche la propria acrofobia e il senso di vertigini.