Immerso nel cuore di Sencelles, sull'Isola di Palma di Maiorca, The Body Camp è un rifugio di campagna rurale di 25 acri che offre ai propri ospiti la possibilità di trascorrere una vacanza all'insegna del benessere psico-fisico, godendo della bellezza e del fascino della più grande delle Isole Baleari. The Body Camp è la tua casa lontano da casa e celebra il suo sesto anno di leadership nel mercato come destinazione di ritiro di fitness olistico più popolare d'Europa.

The Body Camp è la meta ideale per chiunque abbia voglia di liberarsi di un anno di preoccupazioni e restrizioni, come quello che abbiamo trascorso a causa della pandemia da Covid-19. Definito come il migliore dei ritiri di fitness trasformativi, il resort di Maiorca, l'unico del gruppo The Body Camp, che aprirà per la stagione 2021, permette di trascorrere una vacanza rigenerativa di auto-indulgenza, salute e fitness: "È stato l'anno più difficile per tutti nel settore dei viaggi e per noi che siamo alle Baleari abbiamo dovuto sederci, tenere duro e aspettare che il semaforo verde si aprisse nel modo più sicuro e semplice possibile per i nostri ospiti", afferma la fondatrice Kate Balena. “Offriremo il meglio per il tuo corpo, mente e anima, permettendoci di aiutarti a coltivare la tua testa e il tuo cuore per risultati rapidi che cambiano la vita. Niente ci rende più felici che vedere le persone rompere i loro blocchi e lasciare sentirsi in forma, felici, pieni di speranza e positivi con una nuova fiducia ritrovata per ciò di cui sono capaci. Oh e, naturalmente, un rinnovato apprezzamento per la musica degli anni '80!”.

Il ritiro di Maiorca si sviluppa su una proprietà di 25 acri che comprende quindici camere con bagno privato, una magnifica piscina, palestra privata, una sala da pranzo affrescata e una cucina accessoriata per un'atmosfera open space in cui gli ospiti possono vedere e apprendere come vengono fatti i piatti a base di piante creati dall'Executive Nutritional Chef e partner Ben Whale. Ogni offerta del Body Camp è curata nei minimi dettagli, dal menu all'avanguardia al 100% a base vegetale alle attività che includono circuiti, boxe, cross fit, TRX, pesi, ciclismo, escursionismo, yoga, coaching di consapevolezza, riabilitazione di allungamento, conferenze di fitness, lezioni di cucina, giochi in piscina e giornate in spiaggia. "Il programma 2021 darà ai nostri ospiti l'opportunità di connettersi davvero con se stessi dopo un periodo difficile nella storia per molti. Vogliamo che i nostri ospiti realizzino il loro vero potenziale, sviluppino abitudini di prestazioni ottimali e acquisiscano un'incredibile comprensione della connessione tra mente e corpo.", spiega ‘head coach di Body Camp Rick Parcell, "..in pochi giorni, gli ospiti credono che tutto sia possibile. Diamo loro una nuova comprensione di quanto possa essere potente scoprire il potenziale che tutti abbiamo dentro".