The Ferragnez: la serie

The Ferragnez: la serie, arriva il bus personalizzato con albero di Natale rosa e divani di velluto A pochi giorni dal lancio di “The Ferragnez: la serie” Chiara Ferragni e Fedez hanno riservato una sorpresa speciale ai fan: un bus a tema su cui sarà possibile fare il giro di Milano mentre si guardano le anteprime delle nuove puntate. Ecco come è stato arredato e personalizzato con accessori glamour all’insegna del total pink.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su The Ferragnez: la serie ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Chiara Ferragni e Fedez stanno vivendo un momento d'oro della loro carriera: il 9 dicembre hanno lanciato The Ferragnez: la serie su Amazon Prime Video, ottenendo milioni di consensi in ogni parte del mondo. Nelle prime puntate hanno rivelato alcuni dettagli inediti della loro vita familiare, dalla terapia di coppia seguita durante la gravidanza di Vittoria ai retroscena di Sanremo, fino ad arrivare agli allenamenti di yoga kundalini praticati dall'influencer con le sorelle. Complice l'incredibile successo, questa mattina la coppia ha annunciato un progetto speciale: girerà la città di Milano a bordo di un bus personalizzato all'insegna del total pink.

The Ferragnez bus in giro per Milano: tutte le fermate

A pochi giorni dal lancio di TheFerragnez: la serie, la famiglia di Chiara Ferragni e Fedez ha riservato una sorpresa esclusiva ai fan milanesi: un bus personalizzato. Il maxi pullman total pink non passa assolutamente inosservato e sarà in giro per Milano sabato 11 e domenica 12 dicembre 2021: fermerà dalle 11 alle 19 a Castello Sforzesco, Cadorna, Corso Magenta, Duomo e San Babila (a rotazione). I fan della serie potranno visitarlo e farci un giro su mentre al suo interno verranno trasmessi alcuni "spoilerini" delle ultime puntate della serie. Naturalmente Fedez e Chiara non ci saranno, hanno semplicemente inaugurato la corsa in compagnia del piccolo Leone, ma al suo interno tutto sarà a tema con lo show a loro dedicato.

Chiara Ferragni e Leone nel The Ferragnez bus

Com'è arredato il The Ferragnez bus

Il The Ferragnez bus è totalmente personalizzato, sia all'esterno che all'interno tutto è a tema con la serie. È a due piani e fin da quando lo si guarda ci si sente immersi nel mondo della nota famiglia social: la parte esterna è stata dipinta di rosa e viola, anche se a dominare è l'iconica scritta The Ferrragnez.

Leggi anche The Ferragnez la serie: dove si trova e quanto costa la villa sul Lago di Como della prima puntata

I divanetti pink del The Ferragnez bus

Una volta entrati, ogni dettaglio è glamour e curatissimo: le scale e il pavimento sono state ricoperti con un tappeto pink, al primo piano ci sono dei divanetti fucsia ergonomici, cuscini e maxi schermo su cui vengono proiettate le prime puntate. Al piano superiore, invece, c'è un divanetto di velluto su cui ci si può accomodare per guardare le anteprime non andate ancora in onda (vengono trasmesse in uno schermo dallo stile vintage personalizzato sempre con la sigla The Ferragnez). L'ultimo dettaglio trendy? Sullo sfondo c'è un mini albero di Natale decorato con palline rosa, fucsia e bianche, led illuminati e festoni personalizzati con il nome della coppia.