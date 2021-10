The Grace Club: l’ex Byblos di Milano diventa un teatro d’opera interattivo con percorsi sensoriali Sulle ceneri dell’iconico Byblos Milano, nel quartiere Cenisio, sorge The Grace Club, un nuovo concept di locale che unisce l’atmosfera coinvolgente di un teatro con la cultura club e un ristorante gourmand. Il nuovo indirizzo meneghino si pone come una destinazione di culto della movida milanese con percorsi sensoriali e lounge club.

A cura di Clara Salzano

Il giardino di The Grace Club con i wallpaper di Seletti per Londonart

Il Byblos, posto sotto le Torri bianche di via Messina 38, parte integrante dello skyline di Milano, ha fatto la storia dei club meneghini. Lo storico locale oggi risorge sotto forma di teatro interattivo e lounge club. Si chiama The Grace Club ed è la nuova destinazione della movida milanese. Il nuovo locale di culto dell’entertainment milanese ospiterà il 14 ottobre 2021, per la prima volta in Italia, “Aria, The Ultimate Opera Show”, uno spettacolo che unisce il mondo dell’Opera e del clubbing internazionale.

The Grace Club

Com'era fatto il Byblos Milano

Il Byblos Milano, nel cuore del parco Cenisio, è stato uno degli storici club super fashion della movida milanese. Aperto alla base del complesso storico delle torri bianche della B-Ticino, l'iconico Byblos Milano aveva inaugurato in occasione della Milano Fashio Week 2012 per volontà del direttore creativo di Byblos, Manuel Facchini, dell'architetto Andrea Langhi e Lorenzo Tonetti, e del proprietario del celebre ristorante Giannino di Milano. Il locale, con lounge bar, ristorante e una terrazza di 200 metri quadrati, era caratterizzato da un iconico dance floor in vetro sospeso immerso nel verde e circondato da giochi d'acqua. Per anni è stato un luogo di riferimento per la mondanità milanese, oggi dalle sue ceneri sorge The Grace Club.

L’ingresso di The Grace Club con i wallpaper creati da Seletti per Londonart

Com'è cambiato il Byblos Milano

The Grace Club occupa la stessa posizione del Byblos Milano. Si sviluppa su due livelli per una superficie di 600 metri quadrati, tra spazi indoor e outdoor. Per il restyling dell'iconico locale milanese ha giocato un ruolo fondamentale l'intervento dell'azienda di design Seletti che dall'ingresso, caratterizzato da un tunnel di wallpaper ideati per Londonart, alla terrazza-giardino esterna, ha decorato The Grace Club con alcuni dei suoi disegni più famosi. All'interno l'atmosfera a cavalo tra lo stile retrò e futurista creano un ambiente contemporaneo alla moda che da giugno 2021 è già una meta privilegiata ed esclusiva della movida milanese. Il 14 ottobre 2021, nel nuovo locale meneghino di Via Messina 38 è in arrivo l'evento Aria, che ha già affascinato il pubblico dell’Art Basel Miami, di Barcellona e dei migliori club mondiali coinvolgendo il pubblico in un’esperienza multisensoriale. Lo spettacolo unisce l'opera e il club con performer, dj, artisti e ballerini con cui il pubblico può interagire direttamente in un caleidoscopio di suoni, colori e profumi.

