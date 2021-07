Una barriera di bolle risucchia la plastica dai canali di Amsterdam The Great Bubble Barrier è la prima barriera del genere al mondo impegnata nella lotta contro l’inquinamento da plastica degli oceani. Fatta di particolari bolle, l’innovativa barriera è stata installata in uno degli sbocchi dei canali di Amsterdam per impedire alla plastica di defluire nel Mare del Nord.

A cura di Clara Salzano

La Plastic Soup Foundation ha stretto una partnership con la start-up olandese The Great Bubble

Barrier per aiutare a prevenire l'inquinamento degli oceani. The Great Bubble Barrier è la prima barriera del genere al mondo che crea uno schermo a bolle in grado di rimuovere la plastica dai canali di Amsterdam per impedirne il flusso nel Mare del Nord. Il progetto è usato anche per alcune analisi che mirano a comprendere quali oggetti vengono catturati dalla Bubble Barrier; quanto la plastica viene catturata; quali marchi sono comuni e se i rifiuti possono essere ricondotti alla loro origine: tutte informazioni importanti per prevenire efficacemente l'ingresso di rifiuti di plastica nei canali in futuro e rendere l'acqua di Amsterdam più pulita.

Il problema della plastica negli oceani è una delle piaghe del nostro secolo. Ad Amsterdam, nonostante il lavoro delle barche dell'immondizia di Rete idrica, si riscontravano grandi quantità di plastica galleggiante e rifiuti più piccoli nell'acqua del canale. L'innovativa Bubble Barrier è uno schermo a bolle che impedisce alla plastica di fluire dai canali verso il Mar del Nord. Il progetto ha un periodo di prova di tre anni ed è finalizzato alla raccolta di informazioni sul funzionamento dello schermo a bolle e per aiutare a determinare se la Bubble Barrier può essere collocata anche in altre sedi: “La plastica nella nostra acqua è un problema crescente, anche per il lavoro dell'Autorità Idrica Regionale Amstel, Gooi e Vecht. Ha effetti drastici sulla qualità della nostra acqua e quindi su tutto ciò che vive dentro o vicino all'acqua.", dichiara Sander Mager, direttore dell'Autorità idrica regionale Amstel, Gooi e Vecht, "Pertanto, è importante che l'Autorità Idrica Regionale collabori con altre parti a stringere il pugno contro questo urgente problema".

Come funziona Bubble Barrier

L'innovativa Bubble Barrier è uno schermo di bolle d'aria creato pompando aria attraverso un tubo perforato che giace sul fondo di un canale o di un fiume. Lo schermo a bolle crea un flusso verso l'alto che dirige i rifiuti verso la superficie. Posizionando lo schermo a bolle diagonalmente nel Westerdok, si sfrutta il flusso naturale del canale. In questo modo, i rifiuti di plastica saranno diretti a lato e nel sistema di raccolta della banchina. Qui saranno trattenuti e rimossi dall'acqua. La rimozione avviene almeno due volte a settimana tramite Waternet. Lo schermo a bolle Bubble Barrier funziona 24 ore su 24 giorno, 7 giorni alla settimana, non ostacola il traffico sui canali, è adatto ai pesci e può essere utilizzato su tutta la larghezza di un canale o un fiume.