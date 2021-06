"Sauna Trance, Immergiti, Riconnettiti.", sono le parole usate dal collettivo di artisti teamLab per lanciare il loro ultimo progetto a Tokyo. Si chiama TikTok teamLab Reconnect ed è una mostra d'arte immersiva, nata in collaborazione con TikTok, che è anche una sauna che induce al trance per riconnettersi con il mondo e il tempo.

Centinaia di farfalle librano intorno a uno schermo di minuscole particelle d'acqua. Un muro di petali di fiori esplode in mille frammenti. Un'enorme palla levita in aria, passando dal rosso al blu al viola. Sono alcune delle esperienze che è possibile fare nella nuova mostra d'arte immersiva di Tokyo, TikTok teamLab Reconnect, creata da teamLab in collaborazione con TikTok. Ciò che rende questa mostra diversa da tutte le altre esperienze d'arte è che è anche una vera sauna: "teamLab Reconnect è una nuova mostra di arte e sauna di teamLab in cui i visitatori sperimentano l'arte nel loro migliore stato mentale. Facendo alternando bagni caldi e freddi, i visitatori aprono le loro menti, sperimentano una sensazione fisica in continua espansione e diventano tutt'uno con l'arte.", spiegano gli artisti, "Riconoscendo che la mente, il corpo e l'ambiente sono la totalità del nostro essere, ci riconnettiamo al mondo e al tempo".

TikTok teamLab Reconnect non è un museo d'arte moderna, né si tratta della solita mostra d'arte. L'ultima creazione del collettivo giapponese teamLab di ingegneri, artisti e architetti, è un labirinto di sette saune illuminate che inducono al trance: "Scientificamente parlando, la trance della sauna è uno stato neurologico eccezionalmente unico provocato dall'alternanza di bagni caldi e freddi (esposizione ripetuta a saune, acqua fredda e riposo).", continua teamLab, "Quando si entra in trance in sauna, i sensi si acuiscono, la mente si schiarisce, la bellezza del mondo circostante viene messa a fuoco e si può sperimentare ciò che normalmente passa inosservato. I visitatori vanno ancora più in profondità entrando nella sauna, vivendo una trance della sauna e immergendosi nell'arte". La mostra è stata realizzata all'interno di uno spazio in disuso che ospita le saune immersive, nello sfarzoso quartiere Roppongi di Tokyo. L'originale mostra vuole trascendere le leggi della natura e provocare cambiamenti nella percezione perché, per il collettivo, quando una persona vede fenomeni soprannaturali, come la sfida alla gravitazione universale, vive una nuova esperienza cognitiva. TikTok teamLab Reconnect può essere visitata fino alla fine di agosto 2021.