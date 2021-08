Torre Velasca a Milano diventa proprietà degli americani che la rilanciano come icona internazionale La Torre Velasca è uno dei simboli più conosciuti e immediatamente riconoscibili di Milano. L’edificio di 27 piani ad uso misto è stato di recente acquisito da Hines, società immobiliare internazionale, che attraverso un’importante ristrutturazione e ammodernamento, darà nuova vita all’edificio stesso e all’area circostante per rendere la Torre Velasca un’icona internazionale.

A cura di Clara Salzano

La Torre Velasca di Milano è uno dei simboli architettonici più noti della città dal 1957. Situata nel cuore della metropoli, non lontano dal Duomo, l'edificio di 27 piani ad uso misto è stato di recente acquisito da Hines, società immobiliare internazionale, che sta mettendo in atto un piano di ristrutturazione e ammodernamento per trasformare la Torre Velasca in uno schema a uso misto di alta qualità per uffici, valorizzando gli spazi urbani attorno all'iconico edificio. L'obiettivo è dare nuova vita all'edificio stesso e all'area circostante per rendere la Torre un'icona internazionale. I lavori saranno completati nel 2023.

La ristrutturazione

Situata in Piazza Velasca, nel cuore dello storico quartiere centrale degli affari della città, vicino al Duomo di Milano, Torre Velasca è uno dei simboli più conosciuti e immediatamente riconoscibili di Milano, e la sua ristrutturazione darà nuova vita all'edificio stesso e anche all'area circostante. L'edificio comprende oltre 20.000 metri quadrati di uffici, multifamiliari e spazi commerciali. “La Torre Velasca è un edificio storico, punto di riferimento, immediatamente riconoscibile da tutti i residenti e visitatori di Milano. Questa acquisizione ci offre un'autentica opportunità generazionale di dare nuova vita alla configurazione e agli interni obsoleti, trasformandoli in uno spazio di lavoro moderno e contemporaneo", ha affermato Mario Abbadessa, country head di Hines Italia. "Il progetto si adatta perfettamente alla nostra esperienza di riqualificazione e riposizionare i principali edifici storici della città per consolidare lo status di asset e creare un nucleo immobiliare istituzionale.Il quartiere Missori di Milano in cui si trova Torre Velasca è attualmente in fase di rigenerazione all'ingrosso con significativi investimenti istituzionali, quindi è un momento entusiasmante per far parte di questa evoluzione e parte dinamica della città.”. Il piano di ristrutturazione è curato da Asti Architetti che ha previsto il restauro degli esterni originali conservando l'iconica facciata, mentre gli interni saranno suddivisi in diverse aree funzionali dedicate, moderne e dinamiche incentrate sull'interazione, lo scambio culturale e il benessere personale.

Torre Velasca

Costruita tra il 1956 e il 1958 dagli architetti di Studio BBPR (Banfi, Belgioioso, Peressutti e Rogers), Torre Velasca rappresenta uno dei monumenti immobiliari più iconici nel cuore di Milano e ha un significato storico e architettonico unico per la città di Milano e per l'Italia. Progettato per ospitare uffici, spazi residenziali e commerciali, Torre Velasca non è solo un grattacielo storico ma un bene unico nel mondo dell'urbanistica ed è tutelato dall'Ente per il Patrimonio. "Da sempre simbolo dello skyline milanese e dell'architettura contemporanea, con i suoi 28 piani che raggiungono i 106 metri di altezza e la sua caratteristica forma a fungo, è una delle più importanti opere architettoniche del dopoguerra, che unisce tradizione e innovazione, passato e presente.", spiega Hines, "La collaborazione di Hines con l'Ente per il Patrimonio è volta a preservare il prezioso patrimonio dell'edificio reinterpretandolo in chiave contemporanea". Anche il contesto urbano circostante sarà riqualificato, valorizzando la Piazza Velasca con aree verdi e un nuovo spazio commerciale pedonale, senza barriere architettoniche, per creare una nuova attrazione cittadina.